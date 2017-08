Le FMI prête 50 millions de dollars

Economie

« Cinquante millions de dollars, prêt reçu du Fonds monétaire international (FMI) a été déposé au Trésor public pour payer les dettes de la compagnie Air Madagascar, les subventions de la Jirama et réhabiliter les dommages causés par le cyclone Enawo » : telles sont entre autres les informations données par le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina lors de son rendez-vous hebdomadaire « Fotoambita » sur la chaine Youtube. Les finances publiques constituaient le thème de cette seizième vidéo.

Passe encore pour les dégâts causés par Enawo bien qu’on ne sache pas tout à fait en quoi consistent ces réhabilitations, mais le fait de faire payer les contribuables pour des dettes et faillite dues à la mauvaise gouvernance et aux magouilles est carrément révoltant. D’après ces informations, les prêts contractés auprès du FMI que les contribuables vont rembourser rubis sur l’ongle sont consacrés à payer des dettes dont on ignore les raisons. Ou plutôt dont on doute bien les raisons.

Rien que pour la compagnie Air Madagascar, les autorités ont recruté un directeur général canadien pour redresser la compagnie au mois d’octobre 2015. On ignore tout des résultats du travail de ce canadien qui a claqué la porte au début de cette année. La compagnie est toujours en mauvaise position apparemment. Air Madagascar comme la Jirama ne se trouvent pas par hasard au bord de la faillite permanente, il y a certainement des responsables pour cela. Mais comment se fait-il qu’aucun haut responsable n’est jamais inquiété ? aucune enquête menée, aucun audit publié ?