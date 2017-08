Le DFP prévoit une descente dans les rues

Politique

Opposition

La plateforme politique regroupant des opposants « les Forces de changement » ou DFP (Dinika fanavotam-pirenena) envisage de descendre dans la rue le 22 août prochain comme annoncé lors d’une conférence-débat qu’elle a organisé à l’hôtel Panorama il y a quelques jours. Une demande d’autorisation dans ce sens a été envoyée à la Préfecture de police. Le Préfet de police annonce qu’il est en train d’étudier la question. Mais vu comment il procède, il risque fort de refuser la manifestation. Déjà qu’il refuse aux partisans de l’ancien président Marc Ravalomanana de fêter l’anniversaire de son parti, alors que l’ancien Chef de l’Etat a juré ses grands dieux qu’il ne va pas critiquer le régime HVM, on voit mal des opposants qui promettent de descendre (dans tous les sens du terme) être autoriser à manifester.

Les leaders du mouvement « les forces de changement » promettent d’ester en justice en cas de refus mais on a vu comment l’Etat a réagi face à la décision de la justice qui a donné raison au TIM lors de la célébration de son 15è anniversaire. Il est fort probable que même avec une décision de justice lui donnant raison, le Préfet de police va empêcher les opposants de manifester. A défaut de pouvoir enrayer l’insécurité, le Préfet et toutes les autorités se contentent de sévir auprès des opposants pour justifier leurs salaires !