- Le code minier est trop lâche ?

Mines

Exploitation aurifère

Cinq cent (500) kg d’or exportés par an par Madagascar, c’est le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole qui l’annonce le 15 février dernier ; sans considérer les exportations clandestines ajoute-t-il. Cela n’empêche que la production et l’exportation de ce métal précieux sont insignifiant pas rapport à la production et l’exportation de nombreux pays miniers d’Afrique qui font quelque 10 à 24 tonnes de production aurifère. La différence, à suivre les explications du ministre des Mines, Ying-Vah Zafilahy, c’est la rationalité des exploitations. En Afrique les gisements d’or sont exploités de manière légale par des compagnies qui l’effectuent professionnellement après avoir obtenu de solides estimations des réserves que contiennent ces gisements. Ce qui n’est pas tout à fait le cas dans la majorité des exploitations aurifères de Madagascar. Par ailleurs les investisseurs dans ces pays d’Afrique sont tous des connaisseurs des Mines (or, pierres précieuses…).

D’après le ministre Ying-Vah Zafilahy, l’exploitation aurifère à Madagascar pêche sous plusieurs aspects fondés trop souvent dans les carences du Code minier trop lâche et peu professionnel si l’on peut dire. Ce Code minier n’exige pas de la part des demandeurs de permis, ni connaissance du métier car le principe retenu est uniquement le « premier arrivé, premier servi ». Le même Code ne précise aucune capacité financière ni aucune capacité technique de la part du demandeur.

En tout cas, on sait que des compagnies minières qui avaient obtenu des permis d’exploration/exploitation aurifère ont abandonné parce que les recherches n’ont pas répondu aux objectifs minima pour arriver à une exploitation industrielle rentable. D’après des ingénieurs qui travaillaient pour ces compagnies, il n’y a pas de vrai gisement aurifère dans les zones qu’elles ont prospectées. C’est vraisemblablement la raison de ce pullulement des petites exploitations artisanales de l’or et auxquelles les collecteurs tiennent beaucoup. Les paysans sont presque tous des exploitants aurifères illégaux dans de nombreuses régions de l’île après la période culturale. C’est le cas à Soamahamanina mais aussi dans les environs de Fandriana ou encore dans l’Alaotra Mangoro. Finalement ce sont ces petites exploitations illégales qui sont difficilement préhensible. A notre connaissance seule la décentralisation effective et un pouvoir accru des fokontany et des communes peuvent conduire à une maitrise rationnelle de la production aurifère et être bénéfique à la population et à la trésorerie de l’Etat.