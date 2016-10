Le Code électoral ou la Constitution

Politique

Processus électoral

La CENI dispense des formations aux agents électoraux et en même temps organise des consultations avec les entités impliquées dans l’organisation et le déroulement du processus électoral. L’objectif de ces rencontres qui ont commencé avec la société civile et qui se sont poursuivi avec les partis politiques et qui s’achèvent ce 5 octobre, est de recueillir les suggestions en vue d’améliorer le Code électoral. Près d’une centaine de formations politiques ont répondu à l’appel de la CENI pour apporter leurs remarques et suggestions sur le code électoral et l’organisation des élections. Un comité technique composé des experts internationaux et des techniciens de la CENI est en charge de la compilation des propositions. D’après certaines formations politiques qui regrettent que l’on puisse changer de mode de scrutin au gré des gouvernants, selon les besoins ou suivant les tendances politiques d’un régime, il aurait été préférable de mettre en place une CENI forte et d’inclure les partis politiques et la société civile qui représente l’électeur, dans les structures décisionnelles. Les compétences de la CENI sont à renforcer et que cet organe soit réellement indépendant. Bref, il faut le responsabiliser davantage.

D’autres formations politiques estiment que vu les déficiences reconnues par le président de la CENI, tant du code électoral (définition de propagande et propagande avant la lettre) et les appétits des tenants successifs du pouvoir (financement des campagnes électorales et financement des partis) ; mais surtout les incohérences de la Constitution qui prête à tous les commentaires et critiques sachant les lacunes de la Constitution de la 4è République, il est plus judicieux et urgent de revoir la Constitution dans son intégralité. D’autant plus que le vent de la « refondation » souffle depuis quelques temps. En tout cas, des observateurs soutiennent que pour l’inclusivité et pour asseoir ou restaurer la confiance entre l’Etat et les citoyens, seule la mise en place d’une assemblée constituante peut écarter toutes suspicions en organisant cette assemblée constituante depuis les fokontany et les fokonolona.