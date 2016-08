Le Code de la discorde sera promulgué

Presse

Code de communication

Lors de sa rencontre avec une délégation de journalistes opposés au Code de communication, le Chef de l’Etat, Hery Rajaoanarimampianina, a fait savoir qu’il va promulguer le Code de communication. Fin de non recevoir pour les journalistes donc qui ont demandé en dernier lieu au président de la République de ne pas promulguer ce code de la discorde et de le renvoyer aux parlementaires pour une nouvelle délibération. La Constitution lui a donné cette possibilité.

Ce régime sera responsable devant l’Histoire selon les journalistes qui ne cachent pas leurs craintes face à ce coup de force des autorités HVM. Néanmoins, les journalistes se déclarent toujours ouverts à la discussion.

Les journalistes les plus âgés rappellent que bon nombre de régime sont passés mais ils sont restés. Aussi préviennent-ils que ceux qui sont au pouvoir actuellement se mordront les doigts quand ils ne seront plus au pouvoir par rapport à ce code de communication. Car, une chose est sûre, ils ne resteront pas éternellement au pouvoir et vont tôt ou tard se trouver dans le camp de l’opposition où ils auront grandement besoin des journalistes et un code de communication moins contraignant.

En tout cas, ces journalistes qui ont été reçus par le président de la République sont les moins virulents parmi ceux qui ont manifesté et ont demandé avec le PNUD à ce que le code soit revu ; leurs tentatives ayant donc été couronné d’échec, cela ne les empêche pas d’être toujours prêts eux aussi à répondre à l’appel pour une plateforme de discussion comme le président l’a exprimé lors de leur rencontre.