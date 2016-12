Le BIANCO avoue son impuissance

Société

Lutte contre la corruption

Le directeur général du BIANCO (Bureau indépendant anti-corruption), Jean Louis Andriamifidy, est complètement impuissant face à la corruption de haut vol et aux attaques des dirigeants. L’affaire d’Ambohimahamasina impliquant la milliardaire citée souvent dans ce dossier est la dernière en date démontrant son incapacité à lutter contre la corruption. Non seulement, la milliardaire a complètement snobé le BIANCO et n’a répondu à aucune des deux convocations qui lui ont été adressé, mais en plus le sénateur élu de la région Haute Matsiatra, Riana Andriamandavy VII, a exigé la tête du directeur général du BIANCO qui a eu l’outrecuidance de convoquer cette dame milliardaire. Notons que cette dame milliardaire est réputée pour son influence auprès de la haute sphère de l’Etat.

Le directeur général du BIANCO a avoué que son bureau est dessaisi de l’affaire et qu’en général pour des grandes affaires il est impuissant.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le BIANCO fait face à ce genre de défi de la part des « puissants ». Il y a quelques mois, la femme du député Jaovato a refusé de répondre aux convocations du BIANCO pour une histoire de trafic de bois de rose et l’affaire est abandonnée.

Pour les histoires de bois de rose en général comme celle de Singapour, cela n’avance guère car il y a « des blocages » selon le directeur général du BIANCO. D’ailleurs les rares personnes impliquées déférées au tribunal, comme le fameux Bekasy est perdu dans la nature depuis belle lurette.