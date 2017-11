Lalatiana Ravololomanana demande une inspection des comptes

Politique

Commune Urbaine Antananarivo

La conseillère municipale de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) demande à l’Inspection générale de l’Etat (IGE) de se pencher sur le compte de l’Exécutif dirigé par Lalao Ravalomanana. La conseillère municipale, dénonce une mauvaise gouvernance et de la corruption au sein de la CUA. Elle donne ainsi l’exemple des ressources financières en provenance du gestionnaire du parking Easy Park. Le responsable financier de la CUA lui affirme que le gestionnaire du parking va verser dans le compte de la CUA ce qu’il lui doit pour l’année 2016 et une partie de 2017. Un coup de fil passé au premier responsable de la société gestionnaire du parking lui apprit que cette dernière a déjà versé dans le compte de la CUA toute la recette de 2016 et la majeure partie de 2017. Où est partie la recette ? demande Lalatiana Ravololomanana. Cette dernière pointe aussi du doigt la gestion des recettes des droits des « permis de construire » entre autres.

En tout cas l’opposante au sein de la CUA insiste auprès de l’Inspection générale de l’Etat d’examiner les comptes de l’équipe de Lalao Ravalomanana. Malheureusement, jusqu’ici l’IGE reçoit des pressions des politiques et les fois où elle faisait son travail correctement, elle était sanctionnée.