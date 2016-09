Laisoa Jean Pierre défie la justice

Société

Affaire de blanchiment d’argent

« Non, ma femme ne va pas se présenter devant la chaîne pénale » telle est la réponse du député Laisoa Jean Pierre dit Jaovato face à la convocation de sa femme devant la chaîne pénale le 14 septembre dernier. « Apportez nous la preuve qu’on est coupable de quelque chose avant toute chose », lance son mari de député qui énumère ainsi sa qualité de représentant du peuple qui siège au palais de Tsimbazaza pour servir le peuple et qui selon lui « n’a jamais ni détourné des fonds ni fait quoi que ce soit d’illégal ». Il a d’ailleurs refusé de prendre la convocation mais a répondu par média interposé. Il rappelle que sa dernière opération d’exportation de bois de rose date de 2009 et ce, en toute légalité. Notons que le dossier signé par le directeur général de l’organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, SAMIFIN, date du 24 avril 2016.

Quelle autorité, judiciaire ou non osera signifier au député Laisoa Jean Pierre et sa femme que personne n’est au dessus de la loi. C’est le moment de rappeler et d’appliquer cette phrase si chère au régime HVM « nous sommes un Etat de droit ». Cette phrase que tous les dirigeants HVM et leurs proches assènent à tout bout de champ s’applique-t-elle aussi au député Jaovato, réputé grand pourvoyeur de fonds lors des dernières campagnes électorales ?

Jusqu’à preuve du contraire, la procédure judiciaire veut que celui ou celle qui est convoqué se présente devant la justice avec ou sans son défenseur. Et c’est seulement pendant l’interrogatoire qu’on lui signifie ce qu’on lui reproche et qu’on lui présente les éventuelles preuves entre les mains des enquêteurs. Ces derniers n’envoient pas les preuves avec la convocation, cela n’a aucun sens ! Et la femme de Laisoa Jean Pierre, tout puissant et riche qu’il est son mari, n’est pas encore protégée par l’immunité parlementaire.

On verra lesquelles des autorités en place oseront répondre au député et lui débiter aussi les textes de loi qu’elles ont l’habitude d’asséner à longueur d’année aux simples citoyens et politiciens opposants au régime.