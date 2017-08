La théorie du suicide remise en question de plus en plus

Société

Affaire Mamy Rakotoarivelo

Une semaine après la mort tragique de l’ancien baron du parti Tiako i Madagasikara, également ancien ministre et ancien président du Conseil supérieur de la Transition (Cst) Mamy Rakotoarivelo, la théorie du suicide semble remise en question de plus en plus.

Cela fait en effet une semaine hier que Mamy Rakotoarivelo a été retrouvé mort chez lui lorsque sa femme de ménage a alerté la police en entendant deux coups de feu dans les appartements de ce dernier. Les premières informations voulaient alors que Mamy Rakotoarivelo ait décidé de mettre fin à ces jours. Théorie confortée par une dernière publication de celui-ci sur son compte Facebook. Mais plus les jours passent et plus il est difficile d’établir les vraies conditions dans lesquelles le personnage a perdu la vie. Tout d’abord, tout de suite après l’enterrement, ses deux fils déclarent vouloir déposer une plainte contre X. Ce qui veut dire clairement qu’ils ne croient en rien au fait que leur père ait décidé de se donner la mort lui-même. A l’heure actuelle, la police n’a encore ni confirmé ni infirmé le dépôt de cette plainte. Toutefois, il est évident que certains membres de sa famille n’y croient pas. Selon le Commissaire de police, Alexandre Ranaivoson, la police a jusqu’ici entendu une dizaine de personnes dans cette affaire, notamment la femme de ménage qui s’est chargée d’avertir la police, la sœur du défunt ainsi que son ex-compagne qui ont été toutes deux citées dans le dernier post Facebook de Mamy Rakotoarivelo. Le doute s’intensifie lorsqu’on sait que les résultats de l’autopsie n’ont pas encore été communiqués à la police, alors que le corps avait été livré à la morgue le jour même de la tragédie. Pourtant, il s’avère toujours selon la police que l’autopsie pourrait donner le dénouement de cette affaire. On ne sait pour quelle raison ces résultats trainent à arriver entre les mains des enquêteurs. Pourtant, les autopsies réalisées sur les victimes de l’accident d’Ankazobe survenu le lendemain ont, elles, déjà été bouclées. Tous les éléments connus et entourant cette affaire tendent pour l’instant à donner raison aux fils de Mamy Rakotoarivelo. Des rebondissements sont encore possibles. Du côté du parti Tiako i Madagasikara (TIM), qui vient de perdre également l’ancien ministre de la Fonction publique Tsiandopy Jacky, assassiné à son domicile, rien ne filtre. Mis à part un dernier hommage rendu à l’Assemblée Nationale auquel les députés Tim ont été présents, aucune déclaration n’a été faite. Nombreux se posent alors la question de savoir pourquoi le président du parti Tiako i Madagasikara n’a pas eu mot à dire dans ces deux affaires qui lui ont fait perdre deux anciens et proches collaborateurs. Toutefois, dans l’affaire de l’assassinat de Tsiandopy Jacky, la police et les enquêteurs de la gendarmerie nationale privilégient la thèse d’un acte prémédité et réalisé par un proche du défunt, qui est actuellement recherché.