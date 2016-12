La société civile demande des comptes

Gouvernance

Après la conférence de Paris

10,2 milliards US$, tel est le montant de financement annoncé à la fin de la conférence des bailleurs de fonds et investisseurs à Paris la semaine dernière. A Madagascar, des voix s’élèvent déjà pour réclamer plus de transparence par rapport à ce financement. Les conditions et l’utilisation, les résultats directs… Le parti politique Ziva par exemple note que la lutte contre la corruption devrait être la priorité avant même la quête de financement un peu partout. Quel que soit le montant du financement annoncé et les projets à mettre en place tant que la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ne sont pas au rendez-vous, car cela ne ferait qu’aggraver la dette du pays et appauvrir un peu plus les citoyens selon des membres de la société civile.

A rappeler que jusqu’ici, aucune explication ni information n’a été donné sur les financements des infrastructures de la francophonie. Ce n’est pas faute d’avoir réclamé à cor et à cri. Les dénonciations de népotisme, de corruption de grande envergure des proches du pouvoir n’ont jamais été ni poursuivi devant le tribunal ni dénoncé officiellement. D’où la crainte et la réticence des citoyens et société civile sur ces financements internationaux.

Pour faire bonne figure, le président de la République a annoncé la mise en place dans quelques jours d’une structure de suivi des projets concernés par les 10,2 milliards de financements accordés par les bailleurs et les investisseurs lors de la conférence de Paris, pour assurer la bonne utilisation des financements.