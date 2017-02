La société civile dénonce l’instrumentalisation de la religion par les politiciens

Socio-politique

Laïcité de l’état

Il faut avouer que la société civile est de plus en plus vigilante. Le SEFAFI en tout cas n’a pas sa langue dans sa poche. Dans son dernier communiqué en date du 4 février 2017, cet Observatoire de la vie publique dénonce l’attitude des politiciens membres du gouvernement ou non à l’égard de la religion catholique lors de la grande messe catholique officiée par le Cardinal Secrétaire d’Etat du Vatican, Pietro Parolin au stade de Mahamasina. Le SEFAFI les interpelle et les accuse de sacrilège comme dirait le fidèle catholique car ils sont en train d’instrumentaliser la religion à des fins politiques et de propagande sachant que beaucoup de ces politiciens ne sont pas catholiques et pourtant ils ont pris l’Eucharistie qui relève du sacrement dans la foi catholique.

Le SEFAFI n’est pas la seule société civile à recadrer l’opinion et les responsables dans leurs rôles et fonctions ; le Kômity miaro ny safidim-bahoaka Zo sy Adidy (KMSB Zo sy Adidy), par l’intermédiaire de son vice président, Andry Randriamiakatra, dénonce des dérives de quelques-unes des associations membres de la société civile qui, au lieu de défendre les vues et intérêts de la population qu’elles sont censées en être l’émanation, se comportent plutôt comme protecteur et avocat du gouvernement. Andry Randriamiakatra sur radio Don Bosco suspecte entre autre le président de la CENI de vouloir détourner les débats et résolutions des consultations organisés par le PNUD et la CENI à l’intention des sociétés civiles et politiques, dans le sens favorable au gouvernement ; c’est dans le cadre des séances de consultations en vue des améliorations de l’organisation des élections. Or, remarque-t-il, le PNUD a très bien souligné que toutes les propositions même de changement de constitution sont recevables car ce ne sont que des propositions ; à charge pour le gouvernement de décider. Andry Randriamiakatra en tout cas relève que la proposition du KMSB Zo sy Adidy d’introduire dans la constitution les dates des élections a été refusé par le président de la CENI parce que cela impacte sur la constitution. Le KMSB Zo sy Adidy remarque que ce n’est pas le rôle de la CENI d’apprécier à la place du gouvernement.