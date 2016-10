La régularisation des papiers continue

Société

Opération « permis de construire »

L’opération « permis de construire » continue jusqu’au 26 octobre 2016, au Parvis de l’Hôtel de ville de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Des guichets y sont placés à l’intention des habitants voulant régulariser leur construction. Lors d’un point de presse, le chef de service Urbanisme et prospective de la CUA, a rappelé que sur les 168 000 maisons construites, seules 400 demandes sont parvenues au sein de la CUA. L’opération « permis de construire » déployée par la CUA leur permettra de régulariser la situation et de vérifier les constructions illicites. Les habitants se sont rués ; il y a ceux qui sont venus déposer les dossiers, ceux qui ont payé les droits de dépôt de dossier (200 000 Ariary) et ceux qui se sont tout simplement renseignés.

Les dossiers à fournir se composent du certificat d’immatriculation, d’une copie du titre foncier avec présentation du plan officiel du terrain et d’une copie de la carte d’identité nationale. La validité du permis de construire dure un an et la redevance à payer pour un permis de construire est de 2 500 Ariary par mètre carré/plancher/étage. 800 permis de construire ont été livrés depuis le jeudi 20 octobre 2016. Les dossiers incomplets ne sont pas acceptés, il y a également les fausses déclarations, les constructions inadéquates ou irrégulières. La CUA appelle ainsi à toute régularisation, y compris les branchements de l’eau, les réparations et les destructions. Après ces 15 jours, ceux qui sont venus auprès de la commune peuvent continuer la préparation des éléments composants leur dossier ; la CUA a le droit de procéder à la démolition des constructions de ceux qui n’ont pas procédé à la régularisation de leur permis de construire.