La place officielle de l’opposition toujours vacante

Politique

Parlement

Le parti de Hajo Andrianainarivelo, MMM ou Malagasy miara-miainga, à l’issu de son congrès vient d’annoncer qu’il est dans l’opposition. En principe, compte tenu de ses diverses déclarations et de ses actions, le parti MMM comme tant d’autres est de l’opposition mais c’est la première fois qu’il en fait l’annonce officielle. « Etre opposant, se déclarer opposant est très courageux à Madagascar » selon les membres du MMM. Mais on ne sait pas encore si le parti va déposer des dossiers officiels comme tel auprès du ministère de l’Intérieur comme le prévoit les textes en vigueur. Quelques partis et groupements politiques ont déjà déclaré leur appartenance dans le camp de l’opposition mais aucun « leader » de l’opposition n’est encore désigné jusqu’ici. Or, la loi prévoit une place de vice-président pour le leader de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale et une autre au sein du Sénat. Mais ces deux places sont toujours vacantes jusqu’ici. « Ceci parce que le décret d’application de cette loi n’est toujours pas promulgué » plaident certains membres de l’opposition. Les autorités en place réfutent en avançant que « ceci parce que les opposants n’arrivent pas à s’organiser et à désigner un leader ». D’ailleurs, la plupart ne savent pas si ces places vacantes sont destinées aux « opposants qui disposent des élus au sein des deux chambres ou peuvent être occupées par des opposants en dehors ». Le MAPAR d’Andry Rajoelina, le MMM ou le TIM sont les mieux placés pour occuper le poste de vice-président destiné à l’opposition au sein de l’Assemblée nationale mais curieusement aucun ne ces partis ne le revendique. D’ailleurs, c’est la première fois qu’un parti, disposant des élus, se déclare officiellement de l’opposition. Le MAPAR d’Andry Rajoelina comme le TIM ne s’est jamais déclaré jusqu’ici bien que leurs faits, gestes et déclarations sont de l’opposition.

Toujours est-il que certains chefs politiques ne voient pas l’intérêt de se déclarer de l’opposition en ce sens que l’opposition devrait avoir en face d’elle un régime ou un groupe de parti qui est au pouvoir et qui ait un réel programme. Or d’après ces chefs politiques, le pouvoir en place n’a pas de programme qui lui est propre ; ou bien s’agit-il de s’opposer à une personne, se demandent ces chefs politiques qui ne savent pas sur quel pied danser ? Pour beaucoup, se déclarer de l’opposition aujourd’hui exige certes une audace mais aussi une campagne de persuasion sur un programme et un projet de société.