La place de l’opposition officielle toujours vacante

Politique

Etat de droit

La place de l’opposition officielle est toujours vacante jusqu’ici alors que les différents états-majors politiques se préparent déjà pour les prochaines élections présidentielles de 2018. Le parti HVM au pouvoir a déjà annoncé le ton ainsi que les opposants non déclarés comme Marc Ravalomanana qui occupe le terrain depuis plusieurs mois. Mais ni Ravalomanana ni Andry Rajoelina dont les partis disposent des élus au sein de l’Assemblée nationale ne se sont déclarés officiellement opposants contrairement à Hajo Andrianainarivelo qui a officialisé sa position dernièrement. Il estime ainsi avoir droit d’occuper le poste de vice-président de l’Assemblée nationale dédié à l’opposition dans ce cas et a sollicité une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy. Mais le chef de la Chambre basse lui a posé un lapin. Une attitude que le président du MMM n’apprécie pas du tout et qu’il qualifie comme « fanjakana lohamboto » (Etat de voyous).

Rappelons que différentes entités, comme les partis de Lalatiana Ravololomanana, Hary Naivo Rasamoely entre autres se sont déjà disputés cette place de l’opposition officielle.

En principe selon le texte en vigueur aucun chef de parti ne peut se prévaloir les places tant convoitée au sein des institutions sans accord des autres partis déclarés de l’opposition. « Les groupes politiques qui se déclarent officiellement de l’opposition désignent d’un commun accord un chef de l’opposition officielle » rappelle le livre de Toavina Ralambomahay dans son ouvrage intitulé « la loi sur le statut de l’opposition à Madagascar : un mal nécessaire ». Une loi qui handicape tout le monde actuellement quant à son application. Ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui ne sont pas au pouvoir. Le HVM dont les membres sont quasiment tous des anciens de la Transition n’applique pas la loi, évitant ainsi de donner un élan à ses adversaires en les laissant siéger au sein des institutions. Les opposants dont une bonne partie sont partie prenante à l’élaboration de cette loi quand ils étaient au pouvoir se trouvent piégés par leur propre création. De toute façon et d’une manière générale, l’application de la loi n’est pas notre fort.

Opposition à quoi ?

Vaovao Benjamin, ancien sénateur Arema, est récemment intervenu dans les médias pour décrier la division au sein des formations qui se déclarent de l’opposition et a fait comprendre qu’il n’est pas étonné de l’échec des opposants sinon des difficultés qu’ils rencontrent. Quelques observateurs et hommes politiques s’interrogent s’il s’agit de s’opposer à quoi alors même que le régime en place n’a pas de programme sinon celle de la communauté internationale et des bailleurs de fonds. Ou bien ces « opposants » s’opposent-ils aux individus ? Quoi qu’il en soit, l’opposition est dispersée, divisée et n’est pas crédible. Elle en veut à la communauté internationale à un moment donné et l’accuse de « néocolonialisme » et d’être à la solde du « néolibéralisme », puis le lendemain la supplie de lui venir en aide. Pour beaucoup les opposants n’ont pas de réel programme commun du moins un socle concerté. « Mitsangàna ry Malagasy », « Dinika Fanavotam-Pirenena »…, mais le parti « Antoko Politika Madio » a préféré prendre le large.