Un début de bonne nouvelle après des semaines de psychose collective : la peste recule selon le ministère de la Santé. Le Directeur de la Promotion de la Santé, le Directeur de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Épidémiologique ont expliqué que les nombres des personnes infectées, des personnes hospitalisées et guéries ont diminué, ainsi que les malades décédés. Aucun décès du à la peste enregistré les 24 et 25 octobre, et 2 morts le 26 octobre. Si le 24 octobre 243 personnes ont été hospitalisées, le 25 octobre 118 l’ont été et le 26 octobre il n’y a plus que 151 personnes hospitalisées. Cette baisse de la courbe de l’épidémie est due aux actions conjuguées de la communauté et des agents de santé.

Le chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina dans son rendez-vous hebdomadaire sur youtube a affirmé aussi que des milliers d’agents communautaires sont éparpillés dans les quartiers et fokontany à travers l’île, notamment dans les zones touchées par l’épidémie, afin de sensibiliser la population de la nécessité de signaler les cas suspects. Le président de la République comme tant d’autres autorités avant lui, tente surtout de rassurer la population que la maladie est parfaitement guérissable, que les médicaments existent et qu’il suffit de signaler un cas suspect pour faire venir l’ambulance mais que les malades n’ont plus besoin de chercher des moyens pour venir à l’hôpital. Il réitère que des études sur la possibilité pour la famille d’enterrer leurs proches décédés de la peste sont également en cours afin d’éviter les troubles sociales mais aussi pour inciter les gens à signaler les cas suspects. Une journée d’assainissement général est prévue dans les jours qui suivent selon le chef de l’Etat qui rappelle que la saleté est à l’origine de la peste, entre autres.