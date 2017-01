La nouvelle équipe a trois mois pour « réussir »

Société

Le fameux trois (3) mois, chiffre fétiche du chef de l’Etat revient en surface. A défaut d’avoir pu mettre fin au délestage en l’espace de trois mois comme il a promis, le candidat Hery Rajaonarimampianina, ni en trois ans d’ailleurs, son régime donne de nouveau trois mois à la nouvelle équipe de la Jirama pour réformer la Jirama. D’après les explications du ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, le nouvel Administrateur délégué de la Jirama nommé pour une période de 3 mois a pour mission de mettre en place les nouvelles structures prévues pour la « bonne » gouvernance de la Jirama, superviser le processus de recrutement effectué par un cabinet indépendant pour les postes prévus par la nouvelle restructuration (les postes de DG, DGA, et les directeurs). Il assure en plus les missions dévolues de Directeur général pendant cette période dont la gestion du fameux délestage.

Notons que le délestage s’intensifie de plus belle. Matin, midi et soir maintenant. On s’endort sans lumière, l’électricité revient au beau milieu de la nuit et il faut se réveiller pour tout éteindre et le matin au réveil, il n’y a plus de lumière, plus d’énergie électrique. Et ainsi de suite. Nouvelle équipe ou non, bon nombre d’usagers sont sceptiques quant à la capacité de ce régime à résoudre le problème de la Jirama. Tout le monde sait qu’une très mauvaise gouvernance est une des origines de ce problème, dont les fameux contrats avec les fournisseurs et partenaires classés secret défense nationale. Mais aucun haut dirigeant de la Jirama n’est sanctionné comme il se doit jusqu’ici. Au mieux ils sont incompétents, au pire ils sont corrompus jusqu’à l’os. Mais le régime fait comme si de rien n’était.