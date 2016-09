La manifestation des opposants empêchée

Politique

Conjoncture

Finalement la manifestation des opposants du mouvement Mitsangàna ry Malagasy et Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana (MMF) n’a pas eu lieu. Les opposants ont prévu de tenir cette manifestation le samedi 24 septembre dernier au stade couvert de Mahamasina et ont déjà reçu l’aval de la mairie d’Antananarivo. Mais à la dernière minute dans la nuit du vendredi à samedi, les autorités étatiques ont fait savoir aux leaders de l’opposition qu’ils ne peuvent plus organiser la manifestation. De même, les habitants de Soamahamanina qui ont prévu de rejoindre la capitale pour prendre part à la manifestation ont été empêchés par les forces de l’ordre de partir. Mais l’interdiction a été vaine car des militants de Vona Soamahamanina ont tout de même été au rendez-vous à Andrefa’Ambohijanahary où se sont déplacés les manifestants et militants du Mitsangàna ry Malagasy et du MMF.

Il s’agit d’une manifestation prévue se tenir dans une salle fermée donc sans risque de perturbation de la voie publique, d’après les leaders de l’opposition, aussi ne comprennent-ils pas l’acharnement du régime à leur endroit. De quoi ont-ils peur, se demandent les leaders de l’opposition. On saura au cours de la semaine les décisions des opposants face à l’attitude du régime HVM.

Les employés de la société propriétaire des matériels prévus pour la manifestation (chaises, sonorisation et autres) viennent tout juste de finir la mise en place quand les forces de l’ordre les ont sommés de tout remballer sinon tout sera saisi. Aussi se sont-ils de suite remis au travail, n’ayant pas d’autre choix.