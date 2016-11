La malgachisation des États-Unis

Editorial

La passion avec laquelle les Malgaches ont suivi la présidentielle américaine de 2016 laisse perplexe, car l’éloignement géographique et culturel est plutôt important. Mais mondialisation oblige, elle a provoqué plus d’enthousiasme que pour les élections comoriennes, mauriciennes, ou voire celles de Madagascar de 2013. La distance n’a donc pas empêché nos compatriotes de s’improviser analystes politiques, spécialistes de la politique intérieure des États-Unis Amérique. Certains, à 23.000 km du théâtre des opérations, ont même anticipé la victoire d’Hillary Clinton, alors que les bureaux de vote américains n’avaient même pas encore fermé leurs portes.

Mais au-delà de cet enthousiasme pour une élection qui ne les concerne que de très loin, ce scrutin a mis en lumière certaines dérives de la démocratie américaine, et qui rappellent étrangement certaines situations à Madagascar. En commençant par un candidat qui s’était apprêté à ne reconnaître les résultats qu’en cas de victoire : pour un peu, on lui aurait suggéré de créer des Komity Miaro ny Safidim-bahoaka, comme l’opposition malgache en 2002 et 2009.

De manière générale, les deux candidats se valaient dans leurs défauts, ayant tous deux montré des problèmes avec leur intégrité personnelle, et ayant tous deux un tempérament capable de précipiter la planète dans une troisième Guerre mondiale. Hillary traine une réputation de caractère difficile qui n’a rien à envier à celle de Trump. La seule différence est que la première est plus prudente en public, alors que l’autre a une confiance absolue dans la puissance de son arrogance pour provoquer et créer le buzz. Et jusqu’à preuve du contraire, cela lui a plutôt réussi.

Les électeurs se sont donc retrouvés face à deux candidats impopulaires, où le vote a souvent été contre quelqu’un, au lieu d’être plutôt pour. Un peu comme dans la Grande Ile, où ce n’est pas vraiment le programme ou le projet qui compte dans les élections. Par exemple, Zafy et Ravalomanana ont été portés par les urnes en 1993 et 2001 en personnalisant l’opposition à Ratsiraka. Et Ravalomanana et Rajoelina ont été élus à la mairie de la Capitale car ils personnifiaient l’opposition au candidat d’État. Et aux États-Unis, le phénomène a profité à Donald Trump. Les votes se sont donc faits par défaut, voire par élimination : on ne vote pas pour le meilleur, mais pour le moins pire. Comme pour les Malgaches en 2013… Sauf qu’à l’usage, le moins pire n’est pas nécessairement celui que l’on croit.

Mais également des raisons profondes….

Ceci étant dit, la victoire de Trump n’est pas que la capitalisation d’un phénomène anti-Hillary, même si celui-ci est réel. Dans une Amérique profonde où le racisme est encore présent, comme en témoigne la résurgence du Ku Klux Klan dans certains États, avoir vécu huit ans sous la Présidence d’un Afro-américain a été ressenti par beaucoup d’Américains comme un sujet de vexation. De plus, le bilan de Barack Obama n’est pas ressenti de façon aussi positive aux États-Unis qu’à l’extérieur, surtout dans l’Amérique rurale. Les Afro-américains sont également déçus, car ils pensent qu’Obama n’a pas fait autant qu’espéré en leur faveurs.

Mais au-delà, l’Amérique est inquiète comme l’ensemble du monde occidental. La montée en puissance de l’islamisme radical ; la crise de l’immigration en Europe ; les inquiétudes face à la place de plus en plus prépondérante de l’économie chinoise dans le monde ; le bourbier syrien attribué (à tort ou à raison) en partie à l’administration Obama, donc à ses Secrétaires d’État successifs : autant de raisons qui font que l’Américain moyen a envie d’être dirigé par quelqu’un qu’il pense être suffisamment fort et volontaire pour pouvoir le protéger. Et Hillary Clinton n’avait pas nécessairement le profil (et le genre requis) de l’emploi. Ce sera exactement la même dynamique qui va prévaloir en France en 2017. En attendant qu’un Malgache ait le courage de surfer officiellement sur la xénophobie latente et le racisme à fleur de peau, bien entendu sous couvert de fitiavan-tanindrazana.

On note aussi que beaucoup de Malgaches ont eu un raisonnement intellectuel qui les a amenés à sous-estimer la candidature de Donald Trump depuis le début, et à penser qu’une personne qui disait autant d’insanités, de bêtises, de mensonges et d’insultes ne pouvait pas convaincre l’électorat. Étrange d’ailleurs que des Malgaches raisonnent comme cela, alors que notre expérience du passé montre que c’est exactement leur comportement politique depuis des décennies, qu’il s’agisse d’élections ou de coups d’État. Combien de couleuvres les Malgaches n’ont-ils pas gobées naïvement, du « premier tour dia vita » de Ravalomanana au « telo volana dia milamina ny Jirama » de Rajaonarimampianina, en passant par les rodomontades pseudo-nationalistes de Rajoelina pour justifier son coup d’État de 2009.

Mais l’observation (à distance) des évolutions récentes de la politique américaine aurait dû leur enseigner que cette approche « intellectuelle » n’était plus conforme à la réalité aux États-Unis. Dès le départ, les dérapages de Donald Trump n’ont jamais eu d’influence majeure sur la croissance de sa popularité et sa prise de contrôle du parti républicain. Ceux qui espéraient que les scandales à répétition allaient briser son élan se sont trompés depuis le début. Il n’y a aucune raison que cela change au dernier moment, même s’il faut reconnaître que le cinéma de dernière minute du FBI au sujet des Emails a été un sale coup pour les démocrates.

Pour terminer, on pourra encore trouver une dernière analogie entre Trump et certains politiciens Malgaches. Fortuné, sans aucun programme clair, populiste adepte des formules-chocs, représentant un clan anti-élites au pouvoir ou anti-establishment, sans aucun scrupule pour arriver à ses fins… Au choix, on pourra penser (au moins) à Ravalomanana ou Rajoelina.

Ceci étant dit, les Américains risquent de se réveiller avec une gueule de bois à partir de 2017. L’arrivée au pouvoir de Trump va poser plus de questions qu’elle ne va apporter de réponses, et donc apporter plus de problèmes que de solutions. Porte ouverte pour une femme afro-américaine dans 4 ans ? Michelle, vous nous manquez déjà….