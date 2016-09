La lutte pour les terres ancestrales et le mode de vie à Ampasindava

Tribune libre

Les terres rares vs. tanindrazana

En avril 2015, je regardais à travers la fenêtre d’un « taxi brousse » les rizières et forêts sur les collines qui défilaient, peu visibles dans la lumière de la lune. J’ai trouvé la Croix du Sud au ciel. Je voyageais dans le nord ouest du pays de Madagascar avec un collègue (et ami) malgache pour faire de la recherche sur un projet minier qui se trouvait à la péninsule d’Ampasindava. C’était à ce moment-là, dans le taxi brousse au milieu de la nuit que j’avais compris pour la millième fois que je ne savais pas beaucoup de choses.

En bref, la raison pour laquelle j’ai choisi d’aller à Ampasindava est qu’il y a là-bas deux entités internationales qui ont des revendications territoriales sur le même terrain, et donc, dans les mêmes communautés. L’une est une ONG américaine qui s’occupe de la conservation environnementale. Elle s’appelle Missouri Botanical Gardens (MBG). Et l’autre est une compagnie minière, dénommée Tantalus (TREM), qui cherche les minéraux fondamentaux (qui s’appellent les terres rares) utilisés dans les matériels électroniques. Avant de parler avec les villageois je pensais que probablement ils préféraient TREM à MBG car si les deux ont déjà pris la terre, au moins TREM a dit qu’il va créer du travail bien payé. Mais, j’avais tort complètement. Il y avait des personnes qui aimaient MBG, et d’autres qui ne l’aimaient pas. Cependant, il n’y avait qu’un seul villageois qui a répondu avec optimisme à la question « Est-ce que vous êtes favorable à l’idée que TREM progresse vers une phase d’exploitation ? Et s’il le fait, y aura-il des bénéfices pour vous ? » Les autres sont pleins d’inquiétudes, et plusieurs nous ont demandé de partager leurs soucis pour que les autres comprennent leur situation.

D’une manière générale, il y avait beaucoup de similarités dans ce que les 62 personnes avec qui nous avons parlé ont dit. Tout le monde dépend de la terre pour vivre. Tout le monde est cultivateur. La terre là est tellement riche et fertile, alors des cultures d’exportation parmi les plus connues de Madagascar sont cultivées à Ampasindava. Ils cultivent de la vanille, du poivre, du café, du cacao et du riz. Nous étions là pendant la saison de la récolte du riz, et pour rendre la récolte plus facile la plupart des villageois construisent une petite maison secondaire près des rizières pour avoir plus de temps pour faire la récolte. Pour presque tout le monde le village où ils habitent est celui où ils sont nés, et c’est leur terre ancestrale, tanindrazana (une valeur malgache tellement importante). Les gens nous ont dit qu’ils ont peur que Tantalus détruise complètement toute la terre, leurs champs agricoles, le village, et la terre sacrée.

La première source d’inquiétude quand j’étais là il y a une année, était les trous creusés par Tantalus pour obtenir des échantillons de la boue prélevée pour découvrir la quantité de terres rares à l’intérieur. Chaque trou mesure un mètre carré et dix mètres de profondeur. Les trous sont partout, sur les champs de tout le monde, dans les forêts, l’aire protégée, et même sur leurs terres sacrées. Beaucoup de gens ne savent même pas qui a creusé les trous dans leurs propres champs. Ils nous ont dit que les trous sont apparus, sans demande, sans avertissement, et sans compensation. La plupart des villageois ont parlé de leurs sentiments d’impuissance face à TREM et à l’État. Un agriculteur nous a dit que TREM est venu pour creuser dans son champ et quand il a essayé de refuser, les représentants de TREM ont dit « vous pouvez creuser dans votre champ, et on vous payera, ou on va trouver quelqu’un d’autre pour le faire. »

Outre l’injustice perpétuée par la peur et le pouvoir, les villageois ont noté quelques effets tangibles des trous. D’abord, les trous sont creusés dans la terre sacrée. C’est expressément interdit par le code minier de Madagascar (chapitre 3, article 105) d’exploiter ou faire de recherche dans une zone à moins de 80 mètres d’un site sacré. Aussi les trous ne sont pas toujours rebouchés, et même quand ils le sont, la pluie fait retomber de la boue à l’intérieur, les rendant seulement partiellement remplis.

Ces trous pas complètement remplis posent un problème pour le bétail. Plusieurs personnes nous ont dit qu’ils ont perdu du bétail quand ces animaux sont tombés. Les villageois veulent des compensations pour ces pertes aussi. En plus, même quand les trous sont bien rebouchés, les agriculteurs ont trouvé que rien ne peut pousser dans le sol de remplissage. Ils s’inquiètent que si leur terre est vraiment exploitée, même si les trous seront rebouchés - la terre ne sera plus fertile.

À la fin, chaque enquête est devenue une discussion sur les soucis et souhaits. Ils ont peur de la perte totale de leur terre et donc de leur moyen de vivre. Ils ont peur de la contamination de l’eau des rivières. Quelques personnes nous ont dit directement qu’ils ont peur que si l’exploitation commence, les champs agricoles seront détruits, donc il n’y aura pas de nourriture, et puis ils vont mourir. Malheureusement, leurs soucis ne sont pas sans fondement, en Asie il y a quelques exemples de villages ruraux complètement détruits par l’exploitation des terres rares.

Qu’est-ce qu’ils veulent, les villageois ? En fait, ils veulent que TREM parte, mais ils savent que c’est trop tard pour cela. Alors, ils veulent une compensation financière pour l’usage de leurs terres, même pour les personnes qui n’ont pas les papiers de propriété. De plus ils veulent des compensations pour la communauté. Ils veulent une école, et un hôpital, ou au moins une route plus accessible, pour qu’ils puissent circuler plus facilement.

Mais plus que tout, ils veulent avoir leur mot à dire sur leur propre avenir, ils veulent le pouvoir de lutter pour leurs droits.

Partagez leur histoire pour faites pression sur Tantalus (ou son acheteur Apphia Minerals SOF PTE) et sur le gouvernement malgache pour qu’ils entendent les voix des villageois d’Ampasindava !