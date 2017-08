La liste des membres du Comité national attend le décret présidentiel

Politique

Réconciliation nationale

Les travaux du Comité national de sélection pour la composition du CFM ou « Comité du Fampihavanana Malagasy » sont achevés. Le Pasteur Emmanuel Djakoba Tehindrazanarivelo qui préside ce comité de sélection a déposé jeudi 17 août dernier auprès de la Présidence de la République, la liste des membres du CFM ; on n’attend donc plus que les noms du quota présidentiel –le tiers des membres du CFM, et la publication du décret de nomination pour être fixé sur les personnalités qui composent ce comité national de réconciliation. Il faut dire que la fonction de « réconciliateur » attire de nombreux individus de tous les horizons et au passé riche en diplôme et expérience et recommandation multiples. Parmi les candidats, la presse a souligné de nombreux membres des institutions de réconciliation ou de sage, des anciens directeurs, anciens directeurs généraux, anciens ministres et d’anciens journalistes aussi.

Quelque 600 individus ont postulé pour 44 sièges à pourvoir mais 523 dossiers ont satisfait aux conditions requises selon le Comité de sélection qui en a retenu 220 pour le grand oral public qui s’est déroulé au palais du Sénat Anosikely.

Djakoba Tehindrazanarivelo a avoué les difficultés de sélection car le comité devait n’en retenir que deux (2) par région soit 22 membres permanents titulaires et 22 autres non permanents. Les critères qui ont fait la différence, croit-on comprendre, ont été l’expérience de ceux qui ont déjà participé à un processus de réconciliation et leur notoriété dans leur région d’origine. Mais beaucoup de candidats sont connus pour être installé dans la capitale et on se demande quelles expériences dans leur région d’origine leur réclame-t-on ?

Toujours est-il que les critiques des « opposants » et des observateurs n’ont plus vraiment porté sur le Comité national de sélection composé de neuf (9) membres, mais sur le mode de sélection des candidats au Comité national de réconciliation. L’association des anciens détenus politiques de Riri-Be regrette par exemple leur mise à l’écart. Des personnalités connues pour être proche du Pr Albert Zafy dont Tabera Razafimanantsoa elles non plus, ne croient pas au succès de la démarche, voire du concept retenue pour atteindre l’objectif. D’autres observateurs estiment qu’il aurait été plus judicieux de revenir à un référendum constitutionnel pour résoudre définitivement ce malaise de la nation. Quoi qu’il en soit, beaucoup fonde des espoirs sur le CFM qui dispose de la plénitude des compétences en matière d’amnistie si elle s’avère nécessaire.