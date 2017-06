Société

Reprise de travail des magistrats et greffiers

Comme promis, les membres du syndicat des magistrats (SMM) reprennent leur travail à partir de ce jour après avoir observé deux « journées d’indignation » selon le thème qu’ils ont donné à cette grève d’avertissement. Quant au syndicat des greffiers, le doute plane encore malgré les assurances du ministère de la Justice qui déclare par le directeur de cabinet du ministre de la Justice qu’une circulaire sera diffusée dans toutes les juridictions rassurant les greffiers dans leurs fonctions légales. Dans son compte-rendu de la rencontre avec le Premier ministre, le porte-parole du syndicat des greffiers n’a pas été clair. De nombreux points de leurs revendications ont été examinés et des accords ont été trouvés sauf au sujet du versement précise-t-il. Ce dernier point doit être l’objet d’une autre rencontre ce lundi 12 juin. Toujours est-il que l’ambiance est au retour au travail car les deux syndicats sont très sensibles à l’intérêt des justiciables et au respect de l’état de droit.

En tout cas, la grève simultanée des deux entités a été perçu par les justiciables comme un symbole fort du vécu de la Justice et de la dégradation de la situation dans le système judiciaire.

La grève était « un mal nécessaire » selon le SMM. Les deux journées ont permis à tous de réfléchir sur la nécessité impérieuse de se pencher sur les fonctions du magistrat et le devoir de non ingérence de l’Exécutif.

« Cela fait 25 ans que les juges du SMM successif, précisément les membres du bureau, réclament l’indépendance de la Justice mais tous font la sourde oreille, autant les dirigeants que les administrés. Il est donc plus que temps que l’on s’y mette », fait comprendre le bureau du SMM. Dès lors, il faut cesser l’instrumentalisation, la pression sous plusieurs formes, l’ingérence, la corruption, et toutes intimidations sur le magistrat qui tendent à prendre la forme d’encouragement à la haine. Un magistrat, haut responsable au sein de l’Ecole nationale de la magistrature (ENMG), pour le compte d’une association apparemment de sages, qui condamne toute ingérence dans la justice, fait remarquer d’ailleurs que du moment que la justice n’a plus cours et part en éclat pour plusieurs raisons, c’est la nation qui se désagrège. Cette association œuvre elle aussi à son niveau pour la revalorisation de la fonction de juge et promeut le savoir-être du magistrat.

Bref, le justiciable lambda attend.