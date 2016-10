La gestion des marchés cédée aux privés

Société

Antananarivo ville

Comme ce fut le cas des parkings, les responsables de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) ont décidé de céder la gestion des marchés dans la commune au secteur privé. Ceci sûrement en raison de la très grande difficulté de la CUA à gérer et surtout à assainir les marchés. Non seulement les marchands ambulants continuent de plus belle à occuper trottoirs et les trois quart sinon quasiment toute la route mais en plus les recettes ne correspondent pas toujours au nombre exponentiel des marchands. En principe donc, les privés doivent pouvoir mettre de l’ordre dans cette anarchie que sont les marchés d’Antananarivo à savoir installer les marchands « légaux » dans les infrastructures prévues à cet effet et faire en sorte que les marchands ambulants n’occupent plus trottoirs et chaussées. Assainissement indispensable afin de réduire les embouteillages et mieux gérer la recette et les infrastructures publiques. Rappelons que bon nombre des marchands refusent de rentrer dans les marchés construits par la CUA sous prétexte que les clients ne vont pas venir acheter s’ils ne se mettent pas à leur portée, c’est-à-dire au bord des chaussées. La CUA ne cesse de lancer des ultimatums aux marchands ambulants pour qu’ils abandonnent les trottoirs et chaussées mais joue toujours au chat et à la souris avec eux jusqu’ici. Dès que les agents de la commune tournent le dos, ils se réinstallent sur les trottoirs et ainsi de suite toute l’année.

Fidèles à leurs habitudes, les marchands, du moins ceux de la Petite Vitesse font savoir qu’ils sont opposés à ce projet de la commune urbaine d’Antananarivo de laisser la gestion des marchés au secteur privé. Notons qu’au moins la moitié de la route de la petite vitesse, de la gare de Soarano jusqu’à Isotry, est occupée par des marchands.