La galère s’intensifie

Société

Jirama

Maintenant, tout le monde comprend la signification de la déclaration du ministre des Finances Gervais Rakotoarimanana au début de ce mois d’octobre sur les pertes inexpliquées de 20 milliards d’ariary de la Jirama et son refus d’octroyer de nouvelles subventions à la Jirama pour cette raison. Résultats : délestage matin, midi et soir associé à une hausse de la facture. Le soir en rentrant, l’électricité ne marche pas et le matin en se réveillant il n’y en a plus. L’électricité marche donc pour beaucoup du monde entre 22 heures du soir et 4 heures du matin et accessoirement dans la journée quand tout le monde est dehors. Ceci sans oublier que l’eau aussi est coupée dans bon nombre de quartiers. Donc ni eau ni électricité. A quoi sert la Jirama dans ce cas ?

Parce qu’en parallèle, la facture s’envole. Dans les bornes fontaines publiques, le coût de l’eau a doublé. Bon nombre de ceux qui habitent dans les périphéries de la capitale qui disposent de puits ont renoncé à l’eau potable et préfèrent l’eau des puits. Ceux qui n’ont pas de choix diminuent la consommation d’eau potable avec toutes ses conséquences.

Pourtant malgré tout cela, aucun mot, aucune phrase sur ces « catastrophes nationales » dans les conseils du gouvernement et des ministres. Il n’y a que des communications verbales sur les voyages à l’étranger de tous les ministres pour toutes les conférences et ateliers du monde entier. La population sans eau et sans électricité, cela ne concerne aucun ministre, ni le Premier ministre ni le président de la République. Ils font comme si de rien n’était. Et continueront ainsi au moins jusqu’à 2018.