Un cul de sac pour les médias et les journalistes ?

Société

Enregistrement sonore sur Claudine R.

La diffusion dans les médias et réseaux sociaux du document sonore de la conversation entre Claudine Razaimamonjy et un agent du Bianco accable tout le monde ; et en premier lieu le Bianco, la justice et au final la presse. Jean Louis Andriamifidy, directeur général (DG) du Bianco avoue que devant le refus de satisfaire aux multiples convocations qui lui avaient été adressées, le Bianco a effectivement été contraint d’appeler Madame Claudine Razaimamonjy au téléphone l’année dernière. L’enregistrement sonore était destiné à servir de preuves et une copie de cet enregistrement sonore a été remise au tribunal comme pièce à conviction. Autrement dit, le document est authentique et l’auteur est le Bianco. Mais le DG du Bianco assure que son organe de lutte contre la corruption n’est pas l’auteur de la diffusion et il interpelle les journalistes. Il a expressément exhorté les gens de la presse et les journalistes à lui révéler la source et/ou la personne qui leur a communiqué le document sonore ; car si jamais c’est un élément du Bianco qui a remis le document, martèle-t-il, celui-là n’a pas sa place au Bianco et en subira les conséquences. Mais avant d’en arriver là, il faudrait que le journaliste dévoile sa source ; ce qui est contraire à la déontologie du métier. Le Code de communication en parle-t-il de manière spécifique ? Sinon la Justice devrait obliger le journaliste incriminé à révéler sa source. Or jusqu’à présent et à notre connaissance, l’obligation de dévoiler sa source ne concerne que les questions de haute trahison et de secret défense nationale. Dès lors, l’interpellation du DG du Bianco qui évoque l’importance de la lutte contre la corruption pour la nation impacte sur l’éthique et la déontologie du métier de journaliste. Il en est de même du Code de communication dans sa rubrique cybercriminalité.

En passant le DG du Bianco indique que le pouvoir judiciaire, en l’occurrence la justice est aussi en possession de ce document sonore. Lequel du Bianco ou de la justice a-t-il informé la presse et diffusé le document sonore dans les réseaux sociaux ? Pour l’instant le DG du Bianco défend ses personnels et nie être à l’origine de cette publication. Le pouvoir judiciaire désigné, en fait celui en charge de l’affaire –la Chaîne pénale anti-corruption, demeure muet. Mais c’est le ministre de la Communication qui a déjà donné son avis et ses points de vue sur cette divulgation de ce qu’il qualifie comme document confidentiel et qui viole le secret de la correspondance et de l’instruction. Maître Willy Razafinjatovo et consorts qui s’insurgent contre cette intervention du ministre de la Communication, l’invitent à déposer plainte contre le Bianco et d’être présent lors du procès pour s’en expliquer car à leur avis, il a tout faux et Maître Willy Razafinjatovo et consorts sont prêts à défendre le Bianco.