La dernière visite technique de l’autocar date de 2015

Société

Accident d’Ankazobe

La dernière visite technique de l’autocar qui a explosé à Ankazobe et qui a causé la mort d’une trentaine de personne et blessé une centaine d’autres remonte à 2015, informe la direction générale de la sécurité routière. Le service de la visite technique montré de doigt car soupçonné par tous d’être corrompu et d’avoir autorisé à circuler cet autocar qui apparemment n’est pas en bon état, explique en long et en large qu’il n’a pas du tout donné l’autorisation à l’autocar incriminé. Sa dernière visite technique date de 2015, et il devrait passer à la visite technique tous les 6 mois en tant que transport public mais il ne l’a pas fait. D’autant qu’au moment de l’accident il était en surcharge de 4 tonnes. Sa charge normale était de 7 tonnes et 78 passagers ; or il a pris à son bord 140 personnes avec les bagages. En tout il avait une charge de 11 tonnes. Ce qui devrait arriver arriva, malheureusement.

N’empêche, il y a des autorités qui n’ont pas fait leur travail. Il y a évidemment le propriétaire du véhicule qui a fait circuler l’autocar dont la visite technique a expiré depuis longtemps. Mais aussi les agents de la sécurité routière. Comment se fait-il que l’autocar qui est parti de Soavinandriana jusqu’à Ankazobe n’a pas été arrêté par la police de la route pour vérification des papiers. Dans les papiers à vérifier, il y a le nombre de passagers autorisés ainsi que le poids maximum, comment se fait-il qu’il a fait plus d’une centaine de kilomètres avec des papiers qui ne sont pas en règle et une surcharge manifeste ? Et aussi comment se fait-il qu’il a pu circuler pendant plus de 2 ans sans autorisation ? Autant de question qui montrent l’étendue de la corruption et l’irresponsabilité des certaines autorités.