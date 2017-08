La coopération se focalisera plus sur le volet agricole

Coopération

Inde-Madagascar

La coopération entre l’Inde et Madagascar date déjà de plusieurs années et s’étend dans plusieurs domaines, notamment économique, militaire et culturel. De nombreux malgaches ont déjà bénéficié des formations et bourses octroyées par diverses institutions de formations indiennes, de même en ce qui concerne la santé. Pour ne citer que les installations de télémédecine qui ont été offertes en collaboration avec une clinique locale, l’Institut Médicale de Madagascar (IMM) et les consultations et autres diagnostics gratuits qui sont remis par des meilleurs hôpitaux en Inde aux patients malgaches depuis 2010. Mais la coopération entre Madagascar et l’Inde se tournera un peu plus dorénavant vers le secteur agricole. C’est en tout cas ce qu’a souligné l’ambassadeur de l’Inde Subir Dutta lors de la célébration des 70 ans d’indépendance de l’Inde hier à la Résidence de l’Inde à Analamahitsy. Selon ce dernier, bien que la coopération entre la Grande ile et l’Inde date de plusieurs années et a touché plusieurs volets dont la politique, le volet scientifique et académique, le volet culturel, depuis peu et pour un temps plus ou moins long, cette coopération se focalisera sur le volet agricole. Une usine de fabrication d’engrais sera d’ailleurs construite à Madagascar via cette coopération et la construction d’une usine de tracteur est déjà en cours. « Le gouvernement de l’Inde a étendu une ligne de crédit concessionnelle de 25 millions de dollars à Madagascar pour augmenter la productivité du riz et la mise en place de plantes fertilisantes qui ont amélioré l’image de l’Inde à Madagascar. Le ministre malgache de l’Agriculture de l’époque, Marius Ratolojanahary, a signé un accord à cet égard à New Delhi en 2008 avec EXIM Bank of India. La mise en œuvre du projet a été retardée en raison de la situation politique et économique du pays. Après l’entrée en vigueur d’un nouveau gouvernement dirigé par le président Hery Rajaonarimampianina en avril 2014, un audit sur l’équipement des engrais a été réalisé », peut-on lire à ce sujet sur le site de l’ambassade de l’Inde à Madagascar. Selon les statistiques recueillis hier 16 août, en 70 ans, la production céréalière de l’Inde est passée de 50 millions de tonnes par an à 275 millions de tonnes par an actuellement. Et la valeur de l’économie du pays est passée de 1,5 milliard USD à 2000 milliards USD actuellement, grâce en grande partie au développement de l’agriculture qui emploie encore près de 60% de sa population. Par ailleurs, l’ambassadeur Subir Dutta a également souligné que Madagascar devrait mettre en place une vraie politique de développement claire et concise, sans quoi les efforts faits à travers ces coopérations resteraient vains.