La centrale thermique de Mandroseza à la rescousse des usagers de la Jirama

Energie

Jirama - Symbion Power

La centrale thermique de la société Symbion Power à Mandroseza a été inaugurée hier 16 août et pourra désormais fournir à Antananarivo et ses environs, 40 mégawatts de plus, la capacité opérationnelle des 4 générateurs qui composent cette centrale. Ce qui devrait endiguer les problèmes de coupure de courant dans la capitale qui sont revenus ces derniers temps. A titre de rappel, la réhabilitation de la centrale thermique de Mandroseza a débuté en 2015 et les travaux se sont achevés à la fin du mois de juillet de cette année. Les 4 générateurs fonctionneront désormais après appels d’offre apparemment biaisés, au fuel lourd importé par des sociétés distributrices de carburant. Ce fuel lourd nécessaire au fonctionnement de ces 4 générateurs de Mandroseza devra être acheté par la société Jirama. Selon les explications, cela préviendrait de la hausse des tarifs pour les clients et usagers de la Jirama. Aussi, le fonctionnement de cette centrale de Mandroseza ne devrait donc en rien affecter les coûts de l’électricité qui sont d’ailleurs restés les mêmes selon le ministre de l’énergie Lantoniaina Rasoloelison. En tout cas, la société d’Etat Jirama a préféré importer le fuel lourd au lieu de tirer profit et bénéfice du fuel lourd de Tsimiroro exploité par une société locale et dans laquelle l’OMNIS, représentant de l’Etat est partie prenante et actionnaire si on se réfère au type de contrat de partage de production.

Le fait est que jusqu’ici, aucune solution n’a encore été trouvée par les tenants du pouvoir pour réellement en finir avec le délestage et pire, pour la remise à flot de la société Jirama qui ne cesse de dévorer le budget de l’Etat à coup de subvention. Or, notons que le potentiel de Madagascar en matière de production d’électricité est de 8 000 mégawatts dont 5% seulement sont exploités actuellement. Et selon certains observateurs, le fait que la Jirama utilise la centrale thermique de la société américaine tout en devant acheter le fuel pour la faire fonctionner n’entrainera que des surcoûts et donc plus de dépenses pour la société. Faut-il rappeler qu’à Madagascar, le déficit énergétique est énorme. Moins de la moitié de la population bénéficie d’un accès stable à l’électricité et seulement 13% de la population a accès au réseau électrique national. Idem en ce qui concerne la distribution de l’eau.