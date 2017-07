La brigade de la Gendarmerie attaquée par des dahalo

Société

Akondromena-District Morafenobe

Les dahalo ne craignent plus rien et n’ont plus aucune limite. Au-delà des attaques de villages et des vols de bovidés, ces derniers osent maintenant défier les gendarmes sur leurs propres terrains, dans leurs propres camps. Hier 25 juillet 2017, des dahalo ont décidé d’attaquer la brigade de la Gendarmerie d’Akondromena, dans le district de Morafenobe, région Melaky.

Un scénario digne d’Hollywood que cette attaque perpétré contre une brigade de la Gendarmerie dans le district de Morafenobe, dans la région Melaky. En effet, des dahalo ont lancé une attaque dans le village d’Akondromena dans un premier temps afin de voler des bovidés mais qui ont ensuite décidé de s’en prendre en même temps aux gendarmes sur place. Selon les informations, ces dahalo se seraient divisés en deux groupes, le premier s’étant chargé des animaux, cibles premières de l’attaque tandis que le deuxième groupe a décidé de faire un forcing dans le camp des gendarmes. Résultats, des centaines de bovidés ont été volés et quelques armes, des kalachnikovs en majorité, ont été emportés par ces derniers dont celui du commandant de compagnie selon toujours ces informations. Des affrontements ont eu lieu entre les deux camps et deux dahalo seraient tombés sous les balles des gendarmes. Les autres ont donc pu partir avec un beau butin.

Aucune prise de mesure

Il se trouve que tout à coté actuellement, dans la région Boeny, à Mahajanga plus précisément se tient une réunion des 46 maires de la région avec les responsables des forces de l’ordre de la région. Une réunion prévue donner une solution à la recrudescence du grand banditisme et des actes des dahalo qui commencent à se faire de plus en plus fréquents. La population des deux régions Melaky et Boeny ayant tout récemment dénoncé les manquements de l’Etat et des forces de l’ordre à leurs responsabilités. Il semblerait qu’aucune prise de mesure concrète n’ait été décidée par ces derniers pour répondre aux dahalo, les encourageants à repousser encore plus les limites de leurs méfaits. De plus, selon les informations, ces dahalo seraient maintenant mieux et plus armés que les éléments des forces de l’ordre eux-mêmes. On ne sait pas comment. Le phénomène des dahalo touche déjà presque toute la Grande ile. Et ces derniers ne choisissent plus ni l’heure ni l’endroit pour agir. A titre de rappel, des actes similaires ont déjà couté la vie à trois maires. Et pas plus tard que la semaine dernière, des dahalo ont effectué un forcing dans une brigade de gendarmerie à Ambatofinandrahana, région Amoron’i Mania, heureusement sans perte de vie humaine.