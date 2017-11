La ZES en séance plénière ce jour

Politique

Assemblée Nationale

Le projet de loi sur la création d’une Zone Economique Spécial (ZES) devrait, selon le dernier ordre du jour voté à l’Assemblée Nationale, passer en séance plénière ce jour. Une loi déjà bien discutée à l’extérieur de l’Assemblée. Une Zone Economique Spéciale (ZES) est une zone à statut juridique spécial qui accorde aux investisseurs un nombre d’avantages fiscaux et de préférences douanières. Cela permet aussi une garantie d’accès à l’infrastructure d’ingénierie, de transport et de business, et des frais des investisseurs lors de mise en œuvre des projets dans les ZES en moyenne inférieure de 30-40% que des indicateurs généraux. On parle alors d’un régime administratif spécial avec une minimisation des obstacles bureaucratiques, la réduction des frais pour les investisseurs de ZES jusqu’à 30%, un régime fiscal spécial notamment la réduction des taux d’impôt sur les bénéfices et cotisations sociales avec exonération d’impôt foncier et de transport pour une période déterminé et un régime douanier spécial ou un régime de la zone douanière libre. Tels sont les caractéristiques généraux d’une ZES. Plusieurs acteurs et observateurs se sont déjà prononcés contre ce projet. Ou du moins pour l’inclusion des sociétés locales dans les projets de zone.