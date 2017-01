La Turquie à l’assaut de l’Afrique dont Madagascar

Diplomatie

Relation internationale

La visite officielle du président turc Erdogan se termine à Madagascar. Le chef d’Etat turc après avoir visité le Mozambique et la Tanzanie boucle sa tournée africaine à Madagascar. Ses voitures blindées l’ont déjà précédé le week-end dernier. Si en Tanzanie et au Mozambique, à part le côté économique il a insisté sur la lutte contre le Fethullah Gülen, que le régime turc soupçonne d’être à l’origine de la tentative de putsch de l’année dernière, à Madagascar il devrait insister « seulement » sur le côté économique. Ceci notamment à travers le forum économique malgacho-turc qui aura lieu au CCI Ivato ce jour.

Néanmoins, l’opinion ne comprend pas du tout cet intérêt soudain de la Turquie pour Madagascar et vice-versa de l’empressement du régime HVM envers Erdogan. On connaît surtout ce dernier à travers ses problèmes avec les terroristes, la tentative de putsch et la grande purge qui s’en est suivi. Plus de 40 000 personnes sont jetées en prison en l’espace de quelques mois après le putsch raté.

Le développement du tourisme est un des secteurs que la Turquie veut développer avec la mise en place d’une ligne aérienne directe entre les deux pays. Or, la situation du terrorisme de la Turquie est plus qu’inquiétante notamment pour la Grande Ile qui ne dispose pas de moyens pour y faire face. Cette ligne directe ainsi que le « tourisme » à grande échelle avec la Turquie paraissent un tantinet dangereux pour le moment. Mais le HVM pressé pour récolter les millions de dollars de la Turquie rassure que tout va bien.