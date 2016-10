La SIF contredit Jiuxing Mines

Société

Affaire Soamahamanina

La Solidarité des Intervenants dans le Foncier (SIF) contredit les déclarations de Stella Andriamamonjy, responsable de la communication de l’entreprise chinoise Jiuxing Mines. La SIF soutient que l’entreprise chinoise n’a pas honoré ses obligations ni satisfait les dispositions juridiques en vigueur relatives au respect des droits de propriété foncière individuelle se trouvant dans son périmètre. L’exploitation aurait dû être interrompue dès le début selon la SIF qui apporte ses preuves dans un nouveau communiqué diffusé le 18 octobre (voir fichier attaché en langue française et chinoise).

La veille, trois représentants de la société chinoise ont été invités par la radio Antsiva, et ont expliqué que l’entreprise est tout à fait dans la légalité et qu’elle a observé en long et en large toutes les procédures conformément aux dispositions règlementaires.

Contrairement aux affirmations des communicateurs de la société minière selon lesquelles il n’y a pas encore eu d’extraction d’or, la SIF déclare qu’en juin 2016, la société a débuté les travaux d’extraction d’or, et ce « avant même de négocier et d’obtenir les autorisations des propriétaires des terrains ». Or les techniciens de Jiuxing Mines ont affirmé qu’en raison des perturbations lors de la première consultation populaire à Soamahamanina, précédée de rencontres menées par des représentants de la société minière auprès des fokontany, une autre consultation s’est déroulée à Miarinarivo.

L’affaire Soamahamanina n’est pas prête de s’estomper et fait penser à un jeu à plusieurs manches dans lequel les acteurs disposent entre leurs mains plusieurs cartes. La compagnie minière se dit dans l’entière légalité et s’appuie sur les autorisations et permis qu’elle a entre ses mains. Les manifestants de Soamahamanina de leur côté sont appuyés par une partie de la société politique et de la société civile et religieuse ; mais en plus bénéficient des réseaux d’activistes de défense des droits de l’homme ou encore du patrimoine.

La communication de l’entreprise chinoise a tendu la perche du dialogue en annonçant qu’elle envisage de tenir une « séance de porte ouverte » à Soamahamanina pour rétablir la confiance et la bonne entente entre les habitants de Soamahamanina entre eux et avec la compagnie chinoise. Elle a aussi exprimé une certaine compassion à l’égard des cinq (5) militants détenus à Antanimora dans le cadre de cette affaire et déclaré qu’elle n’est pas contre leur libération si jamais cela peut mettre un terme à la discorde. De toutes les façons la compagnie minière n’a pas porté plainte contre ces individus, mais c’est pour le bon voisinage a-t-on compris.

Au regard et à la lecture des communiqués de la SIF et d’autres associations de la société civile, on remarquera une certaine tournure qui tend vers le rapprochement sinon vers le dialogue elle aussi. Car finalement, la question soulevée par la SIF est d’ordre plus général et concerne le problème foncier entier ou le concept de propriété foncière : le sol, le sous-sol, le « tanindrazana » (ou le « tanin-taranaka ? »). Le sol peut être la propriété d’un particulier, de même que ce qu’il y a dessus ; mais ce qu’il y a en dessous, dans le sous-sol, demeure la propriété de l’Etat. C’est donc le code minier, et la politique foncière, voire la Constitution qui sont maintenant davantage en cause.

Toujours est-il que le dernier mot dans le cas de la détention des cinq de Soamahamanina revient au tribunal, à la justice. D’après Odette Balisama Razafimielisoa, procureure du tribunal d’Anosy, c’est au tribunal de prendre des décisions aussi bien sur la demande de liberté provisoire que sur l’issue de la procédure FAME ou enquêtes d’urgence dans le cadre de laquelle ces cinq individus sont détenus. Cette procédure FAME peut durer trois (3) mois et prorogé de deux (2) mois si besoin. D’après la procureure, cinq (5) charges pèsent pour l’instant sur ces détenus provisoires, dont pour certains des coups et blessures, vol, incitations aux troubles ou encore atteintes à la liberté de circulation. En fait, aucun crime sauf peut-être d’être des militants de la cause des habitants qui se sentent lésés par l’installation de la compagnie chinoise.