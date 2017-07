La Police intensifie la lutte

Société

Trafic de drogues

Les responsables au sein de la Police nationale ont décidé hier 28 juillet d’intensifier leur lutte contre le trafic de drogues dans la capitale malgache. Ceci du fait que ce trafic ne cesse de s’intensifier un peu partout et surtout affecte de plus en plus les jeunes. Depuis le début de l’année, la Police nationale aurait saisi pas moins de 400 kilos de cannabis, 885 grammes d’héroïne et près d’un kilo de cocaïne à Antananarivo. Ces saisies se font surtout dans les quartiers qualifiés de « zone rouge » par la police. Notamment les quartiers de 67 Ha, d’Ankazomanga ou encore d’Andranomanelatra. Près de 70 personnes ont également été arrêtées pour trafics de drogue. L’apparition des drogues dures à Antananarivo et dans tout Madagascar commence à inquiéter les autorités. Pourtant, la saisie des marchandises ou la traque des trafiquants est particulièrement difficile. Ceci du fait que les produits stupéfiants vendus à Antananarivo sont pour la plupart importés et non fabriqués sur place. En ce qui concerne l’héroïne et la cocaïne par exemple, les trafiquants les font venir non pas par avion mais par bateau. Pour les faire entrer plus facilement sur les côtes malgaches où la police a du mal à intervenir. Pour le cannabis, Antananarivo est fourni par les villes côtières mais il semblerait que certains en cultivent également dans la capitale.