La Jirama impuissante, l’Exécutif incompétent

Société

Energie

La population s’indigne, fulmine, s’emporte…. Aucun adjectif ne peut plus décrire l’état actuel de colère de la population par rapport aux délestages et autres inactions de ceux qui nous gouvernent. On ne parle que du délestage ; le timing et le quotidien des foyers comme des entreprises, petites comme grandes sont en fonction du bon vouloir de la Jirama. Non seulement le délestage continue mais s’intensifie, jour et nuit au moins 6 à 8 heures par jour. Les usagers de la Jirama de certaines zones comme Avaradrano ne savent même plus ce qui se passe vu qu’ils sont privés d’électricité chaque soir depuis des mois. Donc, plus d’infos le soir. Le matin on n’a pas le temps car il faut partir et ainsi de suite.

Certains travailleurs travaillent la nuit, ceux qui le peuvent évidemment. Le délestage associé à la coupure de la connexion ont eu raison de nombreux cybercafés. Les salons de coiffure ont mis en chômage les coiffeuses. Les poissonneries peinent à écouler leurs marchandises et ne passent plus de commandes. La banque de sang de l’hôpital crie au secours quant à la dangerosité de ce délestage sur la qualité des sangs. Car les censés être responsables ont apparemment « oublié » ce genre de chose et il fallait les rappeler à l’ordre !

Bref, tout le monde en souffre énormément mais aucune solution avancée par le gouvernement jusqu’ici. Mais aucun mot sur la question lors du Conseil des ministres du 08 février ni de ceux d’avant d’ailleurs.

« Nous sommes en train de mettre à exécution des solutions concrètes face à cette situation et nos techniciens sont à l’œuvre jour et nuit afin de réduire ces désagréments » communique mollement la Jirama, face aux manifestations de la population, une partie seulement jusqu’ici. On ne sait pas trop ni comment ni quand ces « désagréments » vont cesser. Le candidat Rajaonarimampianina a promis de faire cesser le délestage en 3 mois, mais 3 ans après le président Rajaonarimampianina n’a fait qu’empirer le délestage. Il lui faut peut être 3 mandats pour voir s’il peut y arriver !