Politique

Opposition

« La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) est tout sauf indépendante ». Car la HCC a décidé de ne pas décider. Tel est le constat du parti politique MMM par le biais de son avocat maître Rija Rakotomalala en expliquant la dernière décision de la HCC portant « avis n° 1 HCC/AV du 12 janvier 2017 sur les dispositions constitutionnelles se rapportant à la désignation du chef de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale ». Dans cet avis, l’équipe de Jean Eric Rakotoarisoa à qui Jean Max Rakotomamonjy a passé la patate chaude, a à son tour re-refiler la patate chaude à on ne sait pas trop qui.

Jean Eric Rakotoarisoa et son équipe constatent que « La loi n° 2011-013 du 9 septembre 2011 portant statut de l’opposition et des partis d’opposition connaît des lacunes et des insuffisances qui ne permettent pas de procéder, présentement, à la désignation du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, dans son article 1 et dans son article 2, recommandent que « des textes réglementaires doivent être pris dans les meilleurs délais et selon les conditions indiquées par le présent Avis, aux fins de remédier aux lacunes et insuffisances précitées et afin de permettre l’installation de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale ainsi que la désignation de son Chef, dans le respect de la Constitution. »

Comme prévu, cette loi sur mesure, comme la plupart des textes à caractères politiques à Madagascar était adoptée par l’équipe d’Andry Rajoelina à l’époque en 2010 dans le but de freiner autant que possible toute tentative d’opposition. Maintenant, il s’avère que la loi est inapplicable et ils sont les premières victimes. On ne sait pas trop qui est apte à désigner qui et dans quelles conditions et suivant quels critères. Aussi, Hajo Andrianainarivelo, qui voulait siéger au sein de l’Assemblée nationale en tant que vice-président se voit contrecarrer dans son projet. Lui qui faisait partie de l’équipe de Rajoelina à l’époque de la conception de cette loi !