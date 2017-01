La Gendarmerie Nationale s’explique sur les cas de « justice populaire »

Société

Etat de droit

La Gendarmerie nationale nie être la cible des actes de « justice populaire ». La foule qui s’en prend aux campements de la Gendarmerie nationale est apparemment manipulée dans sa colère ; colère non pas contre la Gendarmerie nationale mais contre le présumé coupable qui est protégé par la loi que la Gendarmerie veut faire observer et veut respecter. Ce sont les explications des services de communication de la Gendarmerie nationale ou du moins c’est la compréhension commune des explications des cas de « justice populaire » dont la Gendarmerie nationale a été victime aussi bien à Mampikony qu’à Namorona Mananjary.

Un officier supérieur de la Gendarmerie nationale a en effet pris les deux cas en exemple et déclaré que c’est la colère de la foule contre le fait que le présumé coupable ne leur a pas été livré qui a provoqué les attaques contre le gendarme chef de poste à Namorona Mananjary ; et il en était de même à Mampikony. Autrement dit, c’est parce que le suspect qui leur a été confié a été transféré selon la loi et la procédure auprès du tribunal que la foule en colère a été poussé à prendre d’assaut les gendarmes et les locaux de la Gendarmerie nationale. Ce n’est donc pas que la population n’a pas confiance en la Gendarmerie nationale mais c’est parce la Gendarmerie nationale respecte l’état de droit et la loi qu’elle s’est fait attaquer. Et l’officier supérieur de conclure si l’on a bien compris, que c’est la foule ou les individus qui seraient derrière tout cela qui ne veulent pas que la loi soit respectée. A certains égards, la Gendarmerie soupçonne et fait comprendre que ces actes de « justice populaire » s’apparente à de la déstabilisation mais surtout à des manœuvres de désintégration de l’état de droit sinon de l’Etat tout court.

En tout cas, selon cet officier supérieur, la Gendarmerie exécute sa mission dans le respect de la loi et c’est ainsi que dans l’affaire de Namorona Mananjary, quinze (15) suspects sont aujourd’hui déférés tribunal de Fianarantsoa dont un responsable au sein de la commune de Namorona. L’affaire est entre les mains de la Justice.