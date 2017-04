La France en quête d’olom-baovao

Editorial

Le premier tour de la présidentielle française a redonné ses lettres de noblesse aux sondages d’opinion, après une période où leurs prévisions s’étaient systématiquement avérées erronées. Qu’il s’agisse de la victoire annoncée d’Hillary Clinton aux Etats-Unis, du triomphe attendu d’Alain Juppé aux primaires de la droite et du centre, ou encore de Benoit Hamon comme quantité négligeable aux Primaires socialistes. Mais hier, le résultat final a inversé la tendance de décrédibilisation des sondages en confirmant la prévision logique d’un second tour entre Emmanuel Macron et Marine le Pen.

Les élections présidentielles de la France et des Etats-Unis montrent une certaine recherche de l’olom-baovao, l’homme nouveau. Si les Américains ont trouvé le leur en la personne de Donald Trump, il semble que les Français s’acheminent vers l’octroi d’un premier mandat présidentiel à Emmanuel Macron. Et même si les ralliements de nombreux politiciens de carrière à son mouvement En marche feront de son entourage une espèce d’Arche de Noé politique basé sur d’improbables mariages de carpes et de lapins, Macron est quand même un homme nouveau dans un double sens. D’abord, il n’a pas hérité de son statut dans la société, et personne ne pourra lui enlever qu’il a gravi les échelons par le digne chemin de la méritocratie. Ensuite son jeune âge ne lui a pas donné l’occasion de jouer aux dinosaures.

Ceci étant dit, si le phénomène Macron est appréciable du point de vue de l’analyse politique, il reste quand même marqué par son passage dans la Gauche. Autrement dit, ce mouvement qui depuis plus d’un siècle, se prétend novateur et progressiste en faisant le moulin de nouvelles idées, mais qui au final ne produit que des catastrophes économiques. On sera donc curieux de voir dans la durée si la victoire annoncée de Macron sera une victoire pour la France, par rapport à tous les défis auxquels elle sera confrontée.

Les scores du Parti Socialiste (P.S.) et Les Républicains illustrent la lassitude envers les partis traditionnels, même si on peut affirmer que sans la batterie de cuisine de Fillon et les diverses trahisons de certains éléphants socialistes, cela aurait sans doute été différent pour eux. Les résultats du premier tour s’expliquent donc à la fois par l’engouement pour le côté novateur du Mouvement en Marche dans l’offre politique française, mais aussi par l’entêtement jusqu’au-boutiste de certains candidats face aux évidences. D’une part François Fillon, qui avait espéré que la poudre de Perlimpinpin empêcherait que ses casseroles aient un impact. D’autre part, Benoit Hamon qui a persisté dans son engagement malgré l’effritement des intentions de vote en sa faveur et la remontada de Jean-Luc Mélanchon. Aux résultats finaux, on s’aperçoit que la Gauche classique (Benoit Hamon et Jean-Luc Mélanchon) a fait 26%. Si ces deux candidats avaient eu le bon sens d’unir leurs forces sur une seule candidature au lieu de laisser les voix de leur électorat s’éparpiller, celle-ci aurait été en tête du premier tour. Mais bon, tant pis pour elle. On ne va quand même pas regretter une défaite de la Gauche.

Avec l’expansion du mouvement En Marche, on assiste donc à une recomposition politique en France, au détriment de Les Républicains et du Parti Socialiste. L’histoire du premier parti a toujours montré la capacité de la droite gaulliste à se refonder, passant allègrement du Rassemblement pour la République (RPR) créé par Jacques Chirac en 1976 à L’Union pour un mouvement populaire (UMP) fondé par Jacques Chirac et Alain Juppé en 2002, puis de l’UMP à Les Républicains sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy en 2015. Le parti saura donc se relever, victime hier beaucoup plus de l’entêtement de Fillon à se maintenir malgré ses affaires judiciaires que d’une véritable désaffection de son électorat.

Pour les socialistes, ce sera un peu plus compliqué. Le PS est en voie d’implosion après ce score calamiteux, et des règlements de compte qui devraient venir après la trahison de certains apparatchiks importants comme qui ont refusé de le soutenir (comme Manuel Valls), ou tous ceux qui se sont précipité pour rejoindre Emmanuel Macron. Pour compliquer la sauce à gauche, Jean-Luc Mélanchon devrait se sentir pousser des ailes après son score du Premier Tour. Les législatives vont donc s’annoncer passionnantes, avec d’un côté les partis et les mouvements comme En Marche, le Front National ou la France insoumise qui vont vouloir conforter leur dynamique, et de l’autre les grands vaincus tels que Les Républicains ou le Parti socialiste qui vont essayer de se refaire une santé. Le choix d’un bon capitaine d’équipe sera donc vital pour ces partis, car ni Fillon ni Hamon ne peuvent prétendre jouer ce rôle avec efficacité. Une porte ouverte pour Juppé et Cazeneuve ?

Malgré certains faits qui font que l’observation de la Présidentielle française soit toujours digne d’intérêt à Madagascar, eu égard aux relations entre les deux pays et leurs communautés d’expatriés, en France comme dans la Grande Ile, la véritable question pour aller est la suivante : le système politique à Madagascar a-t-il la capacité de proposer un homme nouveau aux prochaines présidentielles, et qui ait la crédibilité nécessaire pour séduire les électeurs ? Pouvons-nous enfin aller vers des campagnes de fond, des débats d’idées, des confrontations de projets de société, ou bien sommes-nous condamnés à vivre nos élections au gré de distribution de T-Shirts, de concerts et de promesses sans lendemain ? Faudra-t-il toujours des financements opaques et occultes pour réussir à exister sur la scène politique, et s’associer avec des trafiquants de ceci ou de cela ? Un olom-baovao peut-il être quelqu’un qui a pu se préparer pendant des années, sur les plans idéologique, politique, technique, financier, ou bien doit-il toujours être un KTT (kandidà taitra tampoka), qui s’improvise candidat en trois mois avant de s’avérer un lamentable président improvisé ?