La cérémonie de vœux d’Iavoloha risque d’être polémique

Société

Nouvel an

Les 1 300 invités d’Iavoloha pour les agapes de présentation de vœux vont encore créer à coup sûr de polémiques. Prévue se tenir ce 06 janvier 2017 au palais d’Etat Iavoloha, la cérémonie de vœux comme d’habitude sera transmise en direct sur la télévision et la radio nationales. Tout le pays, du moins ceux qui disposent de poste de télévision et de radio et accessoirement de l’électricité sans coupure de la Jirama, vont pouvoir admirer et/ou s’indigner la façon dont les dirigeants utilisent (ou gaspillent) l’argent public.

Les diverses organisations de la société civile et citoyennes vont sûrement faire entendre leur voix pour dénoncer cette extravagance qui ne sied pas forcément à un des pays les plus pauvres du monde. Elles vont exiger que cet argent gaspillé pour le festin des grands soit utilisé à bon escient, pour des actions plus utiles et palpables pour la population ou du moins pour les plus vulnérables, même si c’est vrai qu’ils sont devenus trop nombreux au fil des années. Bon nombre de citoyens vont crier au scandale et qualifier ces agapes d’indécence compte tenu de la pauvreté extrême de la majorité.

Mais les dirigeants n’ont cure de toutes ces indignations des « simples citoyens ». Les tenants du pouvoir ne vont sûrement pas se laisser faire, d’autant qu’il s’agit d’une occasion, de plus, pour eux pour démontrer qu’ils ont le pouvoir et peuvent faire ce qu’ils veulent. Ils vont rétorquer qu’il s’agit d’une « tradition » et que ce n’est pas si cher qu’on le prétend. Mais ils ne vont sûrement pas publier sur le site web de la Présidence le montant du festin.