La Banque mondiale et le Fonds monétaire re-ouvrent le robinet

Economie

Après des mois et des années de tergiversations, la Banque mondiale et le Fonds monétaire internationale (FMI) ont enfin décidé de re-ouvrir le robinet en faveur de Madagascar. Décision qui coïncide avec la démarche du régime en faveur de la Chine faute de soutien palpable des bailleurs de fonds traditionnels et des partenaires occidentaux. Mais ce n’est peut-être qu’un simple hasard du calendrier. Tour à tour, la Banque mondiale et le FMI annoncent le déblocage de fonds en faveur de la Grande Ile. Le 27 juin 2017, le Conseil d’Administration de la Banque mondiale a approuvé le nouveau Cadre de partenariat pays visant à accroître la résilience des personnes les plus vulnérables, à favoriser une croissance inclusive, et à mobiliser d’importants investissements privés pour le développement, tout en renforçant les institutions nationales et locales afin de réduire la fragilité. Cette stratégie couvre la période 2017-2021. Une enveloppe de 1,3 milliards de dollars pour les trois prochaines années est prévue à cet effet.

Une stabilité politique et économique pour mettre un cran aux tendances baissières

De même la Banque mondiale continue à soutenir le secteur privé à travers la Société Financière Internationale (SFI) qui « s’engage à mobiliser plus d’investissements à Madagascar pour aider les investisseurs privés à jouer un rôle déterminant dans le programme de développement. La SFI entend étendre son investissement et assistance technique dans des secteurs critiques de Madagascar, à tirer avantage du nouveau Private Sector Window (PSW) de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour réduire les risques associés au pays pour les investissements privés qui peuvent créer des marchés, renforcer les chaînes d’approvisionnement et créer des emplois », selon Satyam Ramnauth, Représentant de la SFI à Madagascar.

« Avec une stabilité politique et économique continue, Madagascar a une unique opportunité de rompre avec les tendances passées et de permettre à sa population de réaliser son potentiel. Le Groupe de la Banque mondiale s’engage à collaborer avec les autorités et à apporter ses ressources et son expertise à cet objectif commun de réduction de la pauvreté et de promotion d’une croissance inclusive », affirme Coralie Gevers, Représentante de la Banque mondiale à Madagascar. Le groupe Banque Mondiale note que malgré ses nombreux atouts, Madagascar a pris du retard sur plusieurs dimensions de développement : près de 80% de la population vivent avec moins de 1.90 US dollars par jour, le pays est classé au quatrième rang des pays avec un taux de malnutrition chronique les plus élevés et le cinquième ayant le plus grand nombre d’enfants non scolarisés, et le taux d’accès à l’énergie est parmi les plus bas avec 13%.

La 2è tranche du FEC est disponible

De son côté, le 28 juin 2017 le Conseil d’administration du FMI a accordé le déblocage de la 2e tranche de la Facilité élargie de crédit (FEC). Ce dernier constitue le principal outil pour soutenir à moyen terme aux pays à faibles revenus.

Cette décision du FMI va donner confiance aux autres bailleurs de fonds selon le ministre des finances, Gervais Rakotoarimanana. 40% de ce crédit à taux zéro ira directement dans les caisses de la Banque Centrale pour financer la balance des paiements. Les 60% restant seront affectés au Trésor public pour la réhabilitation des dégâts cycloniques et pour soutenir la Jirama, la compagnie nationale d’eau et d’électricité à bord de la faillite et subventionnée depuis plus de 10 ans : « Concernant la Jirama, on a augmenté la subvention de 200 milliards d’ariary (60 millions d’euros). Il appartient maintenant à la Jirama de faire des efforts et de prendre des mesures nécessaires pour redresser sa situation financière, en augmentant les recettes puis en réduisant son coût. » selon le ministre.