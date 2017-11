L’ordre des journalistes dénonce l’abus du ministre

Médias

« Non à l’interférence du gouvernement sur la délivrance des cartes professionnelles » ! A travers un communiqué, les cinq vice-présidents de l’ordre des journalistes de Madagascar (OJM) dénoncent l’illégalité de la démarche unilatérale du ministre de la communication, Harry Rahajason, dans le cadre de la délivrance de carte professionnelle des journalistes. « Nous, cinq Vice-présidents de l’OJM, représentant les six provinces de Madagascar, tenons à réagir fermement et alerter l’ensemble de la profession ainsi que l’opinion publique sur les dérives concernant la création d’une commission de délivrance de carte professionnelle pour les journalistes. »

Ils rappellent ainsi l’article 54 de la loi n°2016-029 portant code de la communication médiatisée parle très clairement de « commission paritaire au sein de l’Ordre des Journalistes pour la délivrance d’une carte d’identité professionnelle des journalistes ». La commission créée a complètement écarté l’Ordre des Journalistes qui n’a même pas été consulté pour sa mise en place. Pour eux la création de la commission est une décision unilatérale du ministre. Les membres élus de l’OJM au niveau de chaque région sont les seuls habilités à identifier les vrais journalistes qui méritent leur carte professionnelle. Une structure régionale a déjà été mise en place depuis le début de cette année pour procéder au recensement de ces journalistes suivant l’instruction du bureau national de l’OJM, notent toujours les vice-présidents. Selon l’article 55, « Il est créé au sein de l’Ordre des journalistes une commission paritaire composée de représentants du Ministère de tutelle, des représentants des journalistes et des représentants des organisations patronales de la communication médiatisée. Elle est chargée de délivrer la carte d’identité professionnelle de journaliste conformément aux dispositions de l’article 54 ». Or, aucune assemblée générale des journalistes ni celle des organisations patronales afin de désigner leurs représentants respectifs au sein de la commission paritaire n’ont eu lieu.