L’opposition peine à mobiliser

Politique

Conjoncture

L’opposition regroupée au sein du MMF (Malagasy Mivondrona ho amin’ny Fanorenana) peine à mobiliser la grande partie de la population malgré la mauvaise gouvernance évidente du régime HVM. En termes de participation des citoyens et par rapport aux moyens et ressources mobilisés, Soamahamanina avait sûrement réussi plus que l’opposition du MMF jusqu’ici.

Pety Rakotoniaina, un des leaders de cette plateforme s’énerve presque face à cet immobilisme de la population. « Ce n’est pas parce que vous ne faites pas confiance aux politiciens leaders du MMF que vous devriez laisser faire le régime HVM dont l’incompétence et la gabegie ne font plus aucun doute pour personne », martèle le politicien fianarois. Pety Rakotoniaina admet que le manque d’enthousiasme des citoyens envers la plateforme de l’opposition vient de l’absence de confiance aux dirigeants politiques du mouvement. « Par simple crainte de revivre les mêmes situations politiques qu’auparavant, vous refusez de bouger, se plaint le politicien. Je vous assure que cette fois-ci ce ne sera plus pareil », plaide-t-il. Pourtant tout le monde reconnaît l’abîme dans laquelle ce régime a mis le pays actuellement, constate ce politicien. Il faut reconnaître que la majeure partie des politiciens de cette plateforme sont des anciens dirigeants de la Transition surtout des anciens amis des actuels tenants du pouvoir mis sur la touche pour diverses raisons. Tout le monde sait également à qui s’en tenir.

Ce manque d’enthousiasme de la population envers ceux qui se déclarent de l’opposition malgré l’échec des gouvernants arrange sûrement les actuels tenants du pouvoir.