L’opération de distribution de vermifuge mise en cause

Société

Appui aux écoliers des EPP

Sur les 75 (ou la cinquantaine selon le ministre de la Santé) écoliers de cinq (5) Ecoles primaires publiques (EPP) de Toliara pris de malaise à la suite de la séance de prise de vermifuge (Mebendazol 500), et qui ont du être hospitalisés ce mercredi 14 juin 2017, un seul est encore sous surveillance à l’hôpital si les autres ont pu rejoindre leur domicile, déclare le ministre de la Santé qui ajoute que les équipes médicales sont en train de conduire les enquêtes sur place. La colère des parents de ces écoliers a été diffusée par des médias et on a pu mesurer leur désillusion et leurs intentions contre les responsables car d’après eux, il y a risque de décès de leurs enfants. Ils décrivent l’état de leurs enfants comme s’ils étaient tombés dans les pommes ou qu’ils ne peuvent plus se tenir debout ou qu’ils sont en train de subir un mal de ventre insupportable ; en raison de ce « médicament » administré sans concertation ni information des parents martèlent-ils.

Le ministère de la Santé prend en charge tous les soins et frais occasionnés par cette situation poursuit-il et la distribution de vermifuge est suspendue dans la circonscription scolaire. Le ministre de la Santé et celui de l’Education nationale ne s’expliquent pas sur les causes réelles de ces malaises mais précisent pour éclairer l’opinion ou dissiper des malentendus sur l’opération que le même vermifuge a été simultanément distribué à Betioky où aucun problème n’a été signalé. Pour signifier qu’ils veulent persuader les parents d’élèves que l’opération de distribution ne peut être mise en cause comme les parents de ces écoliers sont en train de véhiculer.

En attendant les résultats des investigations et analyses des équipes médicales dépêchées sur place, les ministres concernés laissent entendre la malnutrition chronique. Ils évoquent le fait que peut-être ces écoliers n’ont pas pris le petit-déjeuner et bien que la prise de vermifuge est accompagnée de séance de goûter, cela n’a certainement pas suffi, sachant la malnutrition chronique qui sévit dans le pays et sans doute dans la région. Le ministre de l’Education rappelle que les écoles primaires bénéficient de plusieurs programmes d’appui à la fréquentation scolaire dont les cantines scolaires, les goûters, les vaccins, les distributions de vitamine A et de Fer par exemple. En tout cas, d’après le ministre de l’Education nationale, cet incident n’impacte pas sur le déroulement des examens du CEPE qui se tiendra le 20 juin prochain.