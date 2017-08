L’instrumentalisation politique n’est jamais loin

Société

Accident d’Ankazobe

Dans ce genre de catastrophe survenu tout récemment sur la RN4 à Ankazobe, il apparait tout à fait normal d’accourir au chevet des victimes, et encore plus pour des malgaches suivant l’adage « voin-kava mahatratra ». Aussi était-il normal de voir certains politiciens agir et réagir à la suite de l’accident. Toutefois, l’instrumentalisation de cet accident tragique pour en faire une raison d’apparition et de propagande médiatique était inévitable. Tout d’abord du côté des tenants du pouvoir, on ne cesse de marteler que des mesures exemplaires seront prises à l’encontre de ceux responsables de cet accident. Notamment que des enquêtes seraient diligentées à l’endroit des responsables qui auraient négligé des défaillances mécaniques sur le véhicule, provoquant l’accident. Sans aucun doute pour démontrer que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Le fait est que le même discours apparait à chaque fois qu’un accident de ce genre se produit. Ce fut le cas par exemple lors de l’accident d’un bus transportant des enfants pour une sortie scolaire du côté de Mahitsy. Bien sûr, la mise à pied de toute la coopérative qui avait transporté les écoliers ainsi que les visites techniques imposées aux véhicules des coopératives concernées ont été réalisé. Mais sans aucune suite. Aujourd’hui, le cas s’est reproduit avec une ampleur plus grande encore. Par ailleurs un membre d’un groupe politique s’est lui aussi tout de suite érigé en protecteur du propriétaire du véhicule accidenté à Ankazobe, déclarant qu’il est lui aussi un natif de Soavinandriana Itasy et un proche ami dudit propriétaire mais parlant pourtant au nom du groupe politique auquel il appartient et soutenu par ses pairs devant les caméras de télévision. Le fait est que de nombreux politiciens ne reculent devant rien pour se mettre en avant, quid à se servir de tragiques évènements de ce genre.