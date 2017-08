L’insécurité atteint un niveau inégalé : l’ex-ministre Jacky Tsiandopy tué chez lui

Société

Rien qu’avec les homicides, attaques à main armée, vols, kidnappings, razzias dans les transports publics, attaques sur les routes nationales et autres vindictes populaires, on peut remplir un magazine quotidien, tellement ils foisonnent. Le niveau d’insécurité semble proportionnel voire supérieur à celui de la pauvreté. Dernier homicide en date, celui de l’ancien ministre de la Fonction publique de l’époque Ravalomanana, Tsiandopy Mahafaly Jacky. Il a été retrouvé mort à son domicile du côté d’Ambohidratrimo vers la fin de la matinée du 31 juillet. Cette fois-ci la gendarmerie d’Analamanga est catégorique, son décès est tout sauf naturel d’autant que sa maison a été saccagée et des hématomes ont été relevés sur son front.

Tsiandopy Jacky était un ancien ministre de la Fonction publique, Président du conseil d’administration de l’Université d’Antsiranana et Président du syndicat des Inspecteurs généraux d’Etat de Madagascar (SIEM). Absent de la scène médiatique depuis quelques temps, il avait dénoncé en juin 2016 le harcèlement contre les inspecteurs généraux de l’Etat qui ont mis à nu l’affaire d’Ambohimahamasina devenu plus tard l’affaire Claudine Razaimamonjy. Il a également vivement critiqué le régime actuel : « le style de gouvernance adopté par ce régime semble obéir à un leitmotiv machiavélique : faire taire les voix jugées dissidentes, museler la presse, traquer les leaders syndicaux, humilier les corps de profession en leur promettant du vent » a-t-il lancé amèrement dans un interview dans le quotidien Midi Madagascar à l’époque.

Visiblement personne n’est à l’abri et le régime semble bien impuissant et inactif. Jamais l’insécurité n’a atteint un niveau aussi dramatique à Madagascar. Le secteur privé toutes branches confondues a déjà tiré la sonnette d’alarme sur cette question au début du mois de juillet 2017, soulignant que l’insécurité freine considérablement les investissements à Madagascar et démotive les opérateurs privés. Indignés, exaspérés, stressés, désespérés, en colère, les citoyens le sont face à cette impuissance et inaction des autorités. Colère qui se décuple quand des membres des forces de l’ordre et autres auxiliaires de justice sont impliqués directement ou indirectement dans les actes répréhensibles. Cas qui ne sont pas rares.