L’huile lourde de Tsimiroro hors course pour l’approvisionnement des centrales thermiques

Economie

Jirama

Contrairement à ce qui est véhiculé par certains médias locaux et internationaux, Madagascar Oil n’a pas soumissionné pour fournir du fuel oil aux centrales de la Jirama. L’espoir nourri depuis plusieurs mois des dirigeants de la compagnie pétrolière de devenir l’un des principaux fournisseurs de l’entreprise publique de production et de distribution d’électricité, s’est évanoui dans les termes des nouveaux appels d’offres ouverts nationaux en date du 1er mars 2017. La réception des dossiers de soumission s’est achevée sans la participation de Madagascar Oil, dans la matinée du 30 mars dernier suivie quelques heures après des séances de dépouillement en présence des candidats ou des représentants des compagnies en compétition.

Madagascar Oil qui exploite le gisement d’huile lourde de Tsimiroro dispose depuis plusieurs mois d’un stock de 160 000 barils de fuel lourd prêt à être utilisé et déjà éprouvé par Symbion Power à la centrale de Mandroseza. Cette compagnie a tourné au ralenti sinon suspendu ses activités d’extraction sur site en attendant l’écoulement progressif de ce stock. Mais il semble que ce volume d’huile lourde emmagasiné dans les tanks à Tsimiroro est insuffisant par rapport aux besoins de la Jirama exprimés le 1er mars dernier dans l’avis d’appel d’offres national ouvert pour l’approvisionnement des groupes des centres de production en énergie thermique de la Jirama à Antananarivo où la société nationale compte deux centrales – celle de Mandroseza et celle d’Ambohimanambola, pour une durée de six (6) mois. Les avis d’appels d’offres sont précis : la fourniture constitue un lot unique et indivisible et une offre partielle est irrecevable. Or la production sur site à Tsimiroro n’a pas encore repris.

Madagascar Oil aurait-elle donc estimé qu’elle n’est pas en mesure de répondre favorablement aux spécifications de l’appel d’offres de la Jirama pour Antananarivo comme elle l’a toujours souhaité car d’une part l’appel d’offres national du 1er mars n’indique aucune quantité comme il a été spécifié dans l’appel d’offres annulé en date du 22 décembre 2016 qui était de 161 534 m3 ; et d’autre part selon les observateurs, Madagascar Oil n’était pas tenté par les autres zones ou les autres lots proposés par la Jirama (Mandena-Taolagnaro et « autres zones ») sachant que les infrastructures et acheminement n’auraient pas figuré dans son plan de développement et donc de financement. Finalement ce seraient toujours les compagnies importatrices et distributrices de carburant pour la Jirama comme d’habitude qui approvisionneront toutes leurs centrales thermiques.

En tout cas, pour les observateurs politiques Madagascar Oil et l’indépendance énergétique sont victimes de manœuvres d’éviction tenaces de la part de réseaux et intérêts établis ou de l’establishment. Et ce malgré les déclarations sur les principes et esprit d’intérêt public et de préservation de l’environnement et en dépit des appels des industriels du pays à consommer local/malgache ou au sens du patriotisme économique. Selon de nombreux experts, l’huile lourde produite depuis Tsimiroro est pourtant de faible teneur en soufre évaluée à 0,3% et d’un taux de cendre minimisant la génération de fumée.