L’église catholique en plein dans la politique

Société

Visite du Secrétaire d’état du Vatican

Les catholiques de Madagascar et la représentation du Saint-Siège à Madagascar se préparent depuis quelques semaines à la visite du Cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican qui aura lieu à partir du 26 janvier jusqu’au 30 janvier 2017 dans la capitale. Cette visite est le deuxième important séjour d’un haut dignitaire de l’église catholique dans le pays après celle du Pape Jean Paul II en 1989 qui avait marqué son séjour par la béatification de Victoire Rasoamanarivo, bienheureuse. Le Cardinal Pietro Parolin est le Secrétaire d’Etat du Vatican et à ce titre consacrera sa première journée en terre malgache par des rencontres avec les autorités gouvernementales. La ministre des Affaires étrangères Béatrice Atallah d’ailleurs avait dès le début de l’année fait allusion à cette visite qui entre officiellement dans le cadre de la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Madagascar. L’agenda du Cardinal, Secrétaire d’Etat du Vatican est très chargé et sera très suivi par autant les fidèles catholiques que les chrétiens que l’opposition politique. Il faut reconnaître que la visite en 1989 du Pape Jean Paul II à Antananarivo et à Fianarantsoa et son testament pour Madagascar ont été compris comme un encouragement par l’opposition et une majeure partie du clergé catholique dans leur lutte contre Didier Ratsiraka et au régime socialiste et démocratique.

Aujourd’hui et au moment où l’« opposition » fait des pieds et des mains pour renverser ou du moins pour accélérer la marche vers les urnes quitte à revoir sa stratégie envers l’Occident, cette visite du numéro 2 du Vatican est cruciale pour le régime et aussi pour cette opposition qui est éparse. En tout cas, l’affluence attendue au stade de Mahamasina pour la grande messe le 29 janvier 2017 donnera la mesure et la portée de cette visite. Mais la composition de l’assistance lors de la conférence que le Cardinal Pietro Parolin tiendra le 30 janvier à l’école supérieure des Sœurs à Mandriambero et ses rencontres avec les dirigeants de l’église catholique instruiront davantage sur la vision moderne du monde par le Vatican dans le contexte de lutte contre le terrorisme, contre le changement climatique, contre les migrations et contre la discrimination/paupérisation. Quelque part, le contexte mondial rappelle celui de la fin du XIXè siècle et l’encyclique du Pape Léon XIII, qui a publié et diffusé la doctrine sociale de l’église catholique. Vendredi 20 janvier dernier, des prélats catholiques ont clairement signifié que les fidèles catholiques n’ont pas à avoir peur de la politique et qu’ils doivent plutôt s’y investir totalement.