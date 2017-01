L’eau potable sera rationnée à cause de la sécheresse

Société

Jirama

La Jirama informe que l’eau potable sera rationnée d’ici peu en raison de l’absence de pluie notamment dans les hautes terres jusqu’au nord de Madagascar. La Jirama joue avec les mots : il ne s’agit pas de délestage ni de coupure mais de rationnement notent les responsables de la fourniture d’eau à la Jirama. Mais pour nous les usagers, les résultats sont les mêmes : ni eau ni électricité car le délestage continue de plus belle.

Les rivières, lacs et réserves d’eau naturelles autour de la capitale sont taries : Ikopa, Mandroseza et bien d’autres encore. La météo de son côté donne des explications sur cette sécheresse qui persiste dans les zones Est et hautes terres selon le service météorologique. La déforestation, la culture sur brûlis, les feux de brousses sont autant de causes qui expliquent cette catastrophe naturelle. L’imperméabilité du sol à cause des goudrons et sols en ciment ou en béton n’arrangent rien selon le service météorologique d’Ampandrianomby. Cette dernière rappelle qu’elle a déjà annoncé au mois d’octobre 2016 que la saison de pluie accusera un retard cette année. Or, pour le moment les conditions techniques ne sont pas réunies pour une pluie artificielle. Et même si on peut le faire, une pluie artificielle ne comblera pas le manque d’une pluie naturelle à ce stade.

Conseils techniques de la part de la météo : dans les grandes villes, les foyers sont invités à jeter dehors l’eau usée afin d’humidifier l’atmosphère. Si 1000 familles peuvent jeter 10 litres chacune cela fera près de 5 tonnes d’humidification de l’atmosphère selon le service météo. Sur le long terme, la météo rappelle encore les méfaits de la déforestation, culture sur brûlis et feux de brousse.