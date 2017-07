L’avortement toujours interdit

Société

Droits des femmes

Dix (10) femmes par jour meurent à l’accouchement à Madagascar. Sur ces 10 femmes, trois (3) ont entre 12 et 15 ans. Les causes médicales sont nombreuses, entre autres la grossesse très précoce ; mais ces causes médicales n’occultent pas les causes sociales et l’environnement dans lequel baignent depuis quelques années déjà les Malgaches. La dégradation du pouvoir d’achat des foyers, le chômage et le sous-emploi, la désagrégation de la structure sociale et les déviances des mœurs ont accéléré la vie de débauche, la prostitution et le viol de mineures. S’ensuivent la grossesse précoce souvent involontaire, non voulue, la grossesse non consentie qui sont le principal motif des pratiques clandestines d’interruption de grossesse auprès de matrones, de personnels paramédicaux ou médicaux qui exercent en cachette sous forme de clinique ou cabinet informel. Une partie de la société civile qui défend les droits des femmes a pris acte et a interpellé les gouvernants. Ainsi le sujet de l’interruption volontaire de grossesse a été discuté longuement au Sénat lors de la dernière session et finalement rejeté pour examen plus profond en travail de commission.

Des résistances farouches

En tout cas, beaucoup estime que l’avant projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est lié à une préparation de l’esprit des Malgaches pour l’adoption du mariage pour tous ou de reconnaissance du mariage gay. Toujours est-il que les raisons du refus de l’IVG pour le Malgache en général sont multiples ; l’IVG n’est pas dans la culture traditionnelle où elle est considérée comme un acte d’infanticide, objet de condamnation dans la société malgache. Du reste, le Malgache croit qu’il soit chrétien ou non que la vie est un don du Créateur. Par ailleurs, l’avortement a toujours été interdit par la loi qui date, il est vrai de 1920, c’est-à-dire à une période où le pouvoir colonial a encouragé les familles nombreuses pour satisfaire au besoin de main d’œuvre semble-t-il. Enfin et non des moindres, l’Eglise catholique interdit à ses fidèles l’IVG. Bref, les sénateurs trouvent aussi que la concertation avec toutes les parties impliquées –parents, éducateurs, autorités traditionnelles, Justice, partenaires techniques et financiers, société civile et politique et Ong, est insuffisante.

Selon les promoteurs de l’IVG, ce projet est fondé sur certains points bien précis comme quoi, l’IVG doit être recommandée seulement après examens du médecin qui l’autorise. Par ailleurs la mère peut demander par écrit une opération d’avortement mais il revient toujours au médecin de décider si l’état de santé de la mère nécessite cette IVG.

Le planning familial prévient l’IVG selon ses promoteurs

L’IVG est différent et ne fait pas partie du planning familial selon ses promoteurs qui soulignent qu’il y a plusieurs méthodes de planning familial que des associations développent et que des femmes ou des couples adoptent. En fait les méthodes de planning familial préviennent l’IVG. Mais les problèmes d’insécurité de toutes sortes et surtout les viols que ce soit sur adultes ou sur mineures provoquent des grossesses involontaires et ainsi le recours à l’IVG clandestine dans les couloirs des quartiers. Raison pour laquelle, il faut réglementer l’IVG pour que la femme puisse jouir de ses droits à la liberté de procréer ou non.