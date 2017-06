L’affront du HVM

Politique

Vie de parti

Le parti HVM vient d’organiser son congrès régional à Toliary suivi d’inauguration à la pelle et d’un conseil des ministres. Le prochain congrès se tiendra à Mahajanga ; en attendant l’opinion a pu apprécier la « grandeur » de la cérémonie du congrès à travers les reportages télévisés. Tout en blanc et bleu, le HVM a habillé au couleur du parti présidentiel une foule immense. On peut dire qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens.

Cette ostentation a offusqué plus d’un. Au moment où la grande majorité, plus de 92% selon les chiffres officiels, se bat dans la misère, déployer tous ces moyens pour une cause politique est considéré comme une insulte, une indécence au plus haut degré. D’autant que de grandes interrogations demeurent sans réponse sur les origines de ces moyens que s’offre le parti présidentiel. Beaucoup de chefs politiques et de leader d’opinion ne s’empêchent pas d’affirmer « qu’on sait très bien d’où vient l’argent gaspillé pour se donner une belle image. Ce n’est pas Claudine Razaimamonjy qui va nous contredire », font-ils comprendre. D’autant que ces messieurs dames qui se pavanent sur l’estrade HVM n’ont pas du tout assuré sur ce dont ils sont payés. L’insécurité est devenue dramatique, entre kidnappings, attaques à main armés et vindictes populaires. Sur le côté socio-économique, rien ne va ; les infrastructures de base sont en déliquescence faute d’entretien. On ne sait pas trop ce que font les princes qui nous gouvernent à part faire la fête au frais de la princesse et faire le tour du monde !

En tout cas, les promesses sont légions et les gouvernants ne cessent de persuader l’opinion sur les caractères indispensable et incontournable des aides, des prêts et des investissements étrangers pour développer le pays.