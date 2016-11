L’Union de la presse francophone préconise la reprise de dialogue

Société

Code de la communication

Les journalistes francophones ne se laissent pas conter. Lors de la séance d’ouverture des 45ème Assises de l’Union de la presse francophone (UPF) qui a eu lieu à Antsirabe, le président international de l’Union de la Presse Francophone, Madiambal Diagne, a abondé dans le sens des journalistes hostiles au code de communication qui a fait couler beaucoup d’encre et a appelé à une reprise de dialogue. Ceci après que le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina ait prononcé son discours sur la noblesse du métier de journaliste entre autres mais aussi sur la valeur démocratique dont il assure qu’il est un allié. « En ce qui concerne la valeur démocratique, vous avez un allié en la personne du président de la République » selon le Chef de l’Etat. Les journalistes non- affiliés au HVM estiment que le nouveau code de la communication est liberticide et une entrave à la liberté d’expression donc tout à fait à l’opposé des normes démocratiques. D’où l’appel à la reprise de dialogue de l’union des journalistes francophones.

Mais le régime HVM ne semble pas prêt à changer d’avis car le président de la République affirme que ce code de communication a été élaboré avec les concernés. Sauf que le régime a sorti ce qu’il voulait malgré la « réserve » émise par les partenaires nationaux et internationaux.

Plus de 300 journalistes de 47 pays francophones sont présents durant quatre jours pour débattre sur le thème « L’Economie des médias dans les pays en développement ». Selon la présidente de l’Union de la Presse Francophone à Madagascar, Noro Razafimandimby, l’objectif est d’accoucher de conclusions et de propositions qui vont aider les journalistes à mieux se projeter dans l’avenir, à bâtir des entreprises de presse solides, viables et pérennes, et à améliorer le statut social des journalistes.