L’UCTU menace de nouveau une hausse du ticket

Société

Transport en commun urbain

La dernière hausse de 80 ariary du prix du carburant du 1er janvier est la troisième en quelques mois. Les transporteurs ont voulu augmenter le ticket de taxibe à 500 ariary mais les gouvernants ont, selon le président de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) les ont supplié pour qu’ils maintiennent le prix du ticket à 400 ariary. Aujourd’hui, l’UCTU revient sur le sujet et annonce une hausse imminente si jamais l’Etat ne prend pas ses responsabilités car les promesses d’aides de 12 milliards d’ariary sont restées lettres mortes. L’Etat leur a promis le 4 octobre dernier, cette aide de 12 milliards d’ariary pour la période du 1er novembre 2016 jusqu’au mois d’avril 2017. Mais ces transporteurs sont déçus car pas une once ne leur est parvenue. Les compensations promises n’arrivent qu’au compte goutte. Des coopératives qui desservent des trajets plus courts d’ailleurs et qui ont toujours appliqué l’ancien tarif de 300 ariary ont décidé et averti les usagers que dorénavant, leur tarif sera de 400 ariary ; pour dire que la hausse est insupportable malgré leur bonne volonté.

En tout cas, les taxibe sont incontournables pour la population de la capitale malgré les embouteillages qu’ils créent. Le président de l’UCTU reconnaît le problème mais affirme que c’est l’affaire de tous. L’UCTU ne compte que 3500 véhicules contre plus de 500 000 de toutes les catégories qui circulent quotidiennement, note-t-il.